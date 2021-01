Salt ultima la compra dels terrenys destinats a un centre educatiu

El ple de Salt va aprovar ahir l'últim tràmit que quedava per l'adquisició d'uns terrenys destinats a la construcció d'un nou equipament educatiu a la població. La parcel·la es troba entre el parc Monar i l'escola La Farga, i ocupa una superfície d'uns 7.500 metres quadrats.

L'Ajuntament ha utilitzat la figura de l'expropiació de mutu acord per efectuar la compra dels terrenys. Tal com va recordar ahir el tinent d'alcalde de Territori de Salt, Àlex Barceló, fa un any van iniciar el procés, arribant a acords amb els propietaris dels terrenys, excepte un, que ara finalment ha acceptat la proposta de l'Ajuntament. Així, ahir el ple va ratificar el text del conveni que fixa el preu d'expropiació amb aquest últim propietari. En aquest cas, part del solar es destinarà a l'equipament educatiu, i una altra part passarà a formar part del parc de la sèquia Monar.

Ara que s'ha acabat el tràmit d'adquisició, el següent pas serà la cessió del solar al departament d'Educació de la Generalitat, que serà qui decidirà quin tipus d'equipament educatiu vol construir-hi. El departament també és qui impulsarà el projecte de l'equipament. Entre els projectes que hi ha sobre la taula per aquest terreny, s'inclouen la construcció d'un quart institut a Salt o d'una escola institut.

L'abril passat, el ple va aprovar una modificació de crèdit per finançar l'adquisició de la parcel·la. En aquell moment, des del consistori van explicar que, d'aquella forma, donaven «prioritat al projecte», i evitaven seguir «esperant» la pròrroga de la llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que havia de permetre el finançament de l'operació fent servir romanent de tresoreria de l'exercici de 2019.