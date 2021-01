Salut acaba els treballs d'ampliació de les Urgències del Trueta

L'hospital Josep Trueta de Girona disposa, des d'ahir dilluns, d'onze llits i vuit butaques de tractament més al Servei d'Urgències, després que hagi finalitzat la tercera fase d'obres de millora i ampliació. Aquestes obres han suposat una despesa de 800.000 euros i són la culminació de l'ampliació del servei, que va començar l'any 2017. Al llarg d'aquests anys, el Departament de Salut ha invertit uns quatre milions d'euros en les obres i uns dos milions més en la compra d'equipament. D'altra banda, l'ampliació ha permès que les Urgències passin d'una superfície de 1.200 metres quadrats a 2.300, és a dir, que han sumat 1.100 metres quadrats més. El Trueta atén cada dia unes 200 persones a Urgències, que representa uns 70.000 pacients al cap de l'any.

Les obres de la tercera fase d'ampliació i millora del Servei d'Urgències de l'hospital Josep Trueta de Girona van finalitzar ahir dilluns. D'aquesta manera, ja s'ha posat en funcionament l'àrea d'observació i la de tractament. En la primera d'elles hi ha onze llits amb monitorització que estan situats al voltant d'un control d'infermeria. A més, tres d'ells estan en box tancats i permeten prendre les mesures corresponents d'aïllament.

D'altra banda, a l'àrea de Tractament hi ha espai per a vuit butaques. En aquest cas, també s'ha habilitat una sala per a informació dels familiars. Aquestes obres han tingut un cost que ascendeix a 800.000 euros.

El projecte global de millora i ampliació d'Urgències del Trueta va començar l'any 2017. Al llarg d'aquestes tres fases, Salut ha invertit prop de quatre milions d'euros en les obres i dos milions més en la compra d'equipament per a aquest servei.

L'ampliació, però, ha permès pràcticament duplicar l'espai reservat per a urgències de l'hospital de referència de la Regió Sanitària de Girona. D'aquesta manera, s'ha passat dels 1.200 metres quadrats que hi havia abans a 2.300 metres quadrats que ja estan plenament operatius.

D'altra banda, aquesta setmana també entrarà en funcionament l'àrea de Traumatologia, que fins ara s'havia fet servir per a observació. Aquest espai tindrà una sala de guixos, una altra de sutures i una tercera amb tres box. Mentre han durat les obres d'ampliació, Traumatologia s'havia traslladat en un espai de l'hospital fora del Servei d'Urgències. A més, properament també s'atendran les urgències d'oftalmologia i otorinolaringologia, que ara s'atenen a la primera planta.

Els nous espais se sumaran a l'àrea ambulatòria -per a pacients de baixa complexitat-, que disposa de cinc consultes, l'àrea d'urgències generals, amb 22 box i 31 punts d'assistència, i l'àrea de crítics amb quatre punts d'atenció, un d'ells amb la possibilitat d'aïllar-lo.

Durant aquests anys, els treballs d'ampliació s'han hagut de fer en tres fases per poder fer compatible l'assistència amb les obres de millora, que es van haver d'aturar coincidint amb el decret de l'estat d'alarma durant la primera onada de la pandèmia.

El Servei d'Urgències atén cada dia uns 200 pacients –excepte durant la pandèmia, que aquesta xifra ha estat inferior- , que sumen aproximadament 70.000 pacients al cap de l'any. Part dels pacients atesos arriben derivats d'altres hospitals o centres d'atenció primària de la Regió Sanitària de Girona, atès que el Trueta n'és el centre de referència. Quasi el 20 % dels pacients atesos acaba ingressant al Trueta.