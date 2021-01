La UdG activa el Campus Robòtica per acostar les noves tecnologies a la ciutadania i estrènyer vincles amb les empreses

La Universitat de Girona (UdG) ha engegat el Campus Robòtica amb la primera reunió del consell assessor. Es tracta d'un campus sectorial que vol aprofitar per transferir a la societat el coneixement que genera la UdG sobre aquest àmbit i també fomentar les relacions entre la universitat i les empreses del sector. Amb la primera reunió del consell assessor ja s'han començat les activitats que el campus anirà oferint. L'equip que liderarà el Campus Robòtica compta amb dotze professionals d'aquest àmbit tecnològic, vuit d'ells provenen de països com Austràlia, Estats Units, Alemanya o Romania.

Els robots cada dia estan més presents en el nostre dia a dia. Si bé fa uns anys es dissenyaven per treballar de forma aïllada dels humans, els avenços en intel·ligència artificial han permès obrir la porta als robots en els mateixos entorns dels humans, com ara tenir robots aspiradores a casa.

La previsió és que la robòtica cada vegada sigui més present en el dia a dia i per això la Universitat de Girona (UdG) ha iniciat el Campus Robòtica. Es tracta d'un campus sectorial que organitzarà activitats amb l'objectiu de transferir a la ciutadania tot el coneixement que recopila la universitat en aquest àmbit. A més, la idea és fomentar les relacions entre les empreses i la universitat per tal d'enfocar les recerques segons les demandes del sector i que, a la vegada, els negocis es beneficiïn del coneixement que té la UdG en robòtica.

De moment ja s'ha fet la primera reunió del consell assessor, que està format per professionals amb una llarga trajectòria en diferents àmbits tecnològics. Hi ha persones referent en la intel·ligència artificial, la visió per computador, la percepció 3D, el 'big data' i la internet de les coses aplicats a la robòtica marina, submarina, mòbil, aèria, industrial, educativa i de consum, la domòtica i la salut intel·ligent. El seu paper és actuar com a laboratori d'idees del campus, aportant una visió externa i independent i oferint recomanacions en la planificació i priorització de les accions del propi Campus, així com assessorament sobre el model de relació amb el sector empresarial i la projecció exterior.

En total hi haurà dotze persones que formaran el consell assessor, vuit d'ells provinents de països com Alemanya, Estats Units, Austràlia o Romania. Per altra banda, també hi ha una important presència de talent gironí.