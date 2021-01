«Caminem cap a un món on els robots seran tan habituals com ara els telèfons»

La Universitat de Girona acaba de posar en marxa el Campus Robòtica que, com la resta de campus sectorials que ha endegat la UdG, té com a objectiu «promoure la transferència de coneixement i fomentar les relacions entre la Universitat i les empreses i ciutadans». En aquest cas, el coneixement és sinònim de «tecnologia» i, més concretament, de «robots» que cada dia més contribuiran «a millorar la qualitat de vida de les persones donant resposta als nous reptes del segle XXI».

«Caminem cap a un món en el qual els robots seran tan habituals en el nostre entorn com avui dia ho són els telèfons intel·ligents», explica el director científic d'aquest Campus Robòtica de la Universitat de Girona, Rafael Garcia, que preveu que la seva creació «ens ajudarà a fer aquest pas de la mà de les empreses i dels grups de recerca de la UdG».

El Campus Robòtica s'ha engegat amb la primera reunió del Consell Assessor, format per dotze professionals, tant de les comarques gironines com dels Estats Units, Austràlia o Alemanya, i d'àmbits com a intel·ligència artificial, la visió per computador, la percepció 3D, el Big Data i la internet de les coses aplicats a la robòtica marina, submarina, mòbil, aèria, industrial, educativa i de consum, la domòtica i la salut intel·ligent. La seva funció és aportar «una visió externa i independent» sobre la planificació de les accions del campus i, al mateix temps, «fer recomanacions» sobre com aquest s'ha de relacionar amb el món empresarial i la seva projecció exterior.

Els robots, com els que la mateixa UdG ha desenvolupat en els últims anys en el camp de la robòtica submarina, tindran cada cop una importància més gran en el dia a dia de les persones perquè «de fa uns quants anys, els robots ajuden els éssers humans a realitzar tasques perilloses, desagradables o tedioses» i, en aquest sentit, puntualitza Rafael Garcia, «ens han permès explorar entorns de difícil accés, com són les profunditats marines o l'espai exterior».

Robots & persones humanes

Un tema clau en els propers anys, i que ja és un gran camp d'estudi obert en moltes universitats de l'àmbit tecnològic del món, és la relació entre els robots i les persones quan els primers han entrat a ajudar en els processos de producció. Fins ara, com explica Rafel Garcia, «donada la seva limitada intel·ligència, la majoria de robots treballaven aïllats dels humans, evitant així possibles accidents.». Però, a poc a poc, els robots ja van guanyant terreny en el mateixos entorns en els quals ens movem els humans.

«Els robots comencen a estar presents no només en l'entorn laboral, sinó també a les cases. I en un futur no gaire llunyà, la robòtica ens facilitarà cada vegada més tasques. Cada vegada hi haurà més robots capaços d'adaptar-se i d'aprendre i interaccionar cognitivament amb els éssers humans i amb altres màquines. Per això, hem de potenciar la robòtica en sentit ampli, impulsant avenços en intel·ligència artificial, Indústria 4.0, big data, IoT...», argumenta el director científic del Campus Robòtica de la Universitat de Girona que veu en aquesta «motivació» per impulsar la robòtica en tots el sentits «la clau de la volta» per a la creació d'aquest nou campus sectorial de la UdG dedicat a la robòtica.