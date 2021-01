Detenen un menor pels robatoris a vehicles de Salt

La Policia Local de Salt ha detingut un menor per la quinzena de robatoris en vehicles aparcats al municipi i que s'han comès des de principis d'any, tal com avançava ahir Diari de Girona. La detenció es va realitzar durant la passada matinada a l'escala del domicili on viu aquest jove.

El menor va oferir resistència durant el seu arrest i per aquest motiu, els agents actuants també l'acusen d'un delicte de desobediència i un de resistència als agents de l'autoritat.

La tasca de vigilància de paisà que han exercit els agents de la Policial Local arran de l'increment dels robatoris i les càmeres de vigilància n'han permès la identificació i posterior arrest.

Se l'acusa de ser el presumpte autor d'una quinzena de robatoris a interior de vehicle i també d'un delicte de desobediència i un de resistència als agents de l'autoritat. El noi és veí de la població.