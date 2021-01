La Fiscalia eleva a 60 anys les penes per als acusats dels robatoris a Bescanó el 2017

L'última sessió del judici dels assalts violents a Bescanó el 2017 presumptament ideats per un cobrador del frac i un mecànic amb deutes va comptar amb un augment de la petició de pena pels acusats per part de la Fiscalia. Un cop escoltats tots els testimonis del cas, i durant el torn de les conclusions, el fiscal va modificar el seu escrit d'acusació, afegint el delicte de violació de domicili en 8 dels 10 acusats. Això comporta augmentar 3 anys les peticions de pena, pels quals els dos suposats orquestradors dels robatoris s'enfronten ara a una pena de 60 anys de presó, juntament pels delictes de robatori amb violència i pertinença a grup criminal, entre d'altres. Les penes mínimes que se sol·liciten per la resta són de 14 anys de presó.

Segons les acusacions, el grup tenia dues ramificacions, essent la dona i el germà del mecànic part de la conxorxa per reunir informació dels habitatges que posteriorment serien assaltats.

El cobrador havia contactat el mecànic perquè saldés deutes amb una empresa, i arran d'aquesta trobada ambdós haurien ideat un pla per sostreure diners a empresaris del municipi.

Un cop reunida la informació dels empresaris del municipi que sabien que podien tenir diners a casa -en alguns dels casos eren famílies molt properes a ells-, un segon grup reunit pel cobrador del frac s'encarregava de perpetrar els assalts. Tots ells són veïns de l'Hospitalet de Llobregat i rodalia, i de fet durant el judici van declarar que mai havien estat a la província de Girona.

Durant el judici, les acusacions han intentat validar diversos dels indicis que s'han posat damunt la taula a través de les declaracions de les víctimes, i també s'han sustentat en l'àmplia investigació policial que es va fer amb posterioritat als fets. Una de les conclusions que s'han evidenciat durant el judici és que els assalts estaven fets amb molta premeditació, i que tant els cotxes com els telèfons mòbils dels acusats eren al lloc dels assalts durant els dies i les hores dels fets.

Declaracions «inversemblants»

De fet, l'acusació pública va assegurar que les declaracions dels acusats no són verídiques, ja que incorren en contradiccions -alguns van admetre haver sigut partícips dels fets durant la interrogació policial, però en el judici tots ells van negar cap participació en els assalts-.

Una altra de les qüestions analitzades durant la vista va ser l'existència d'una llista que la dona del mecànic li va enviar al cobrador per missatgeria on apareixien diverses de les cases posteriorment assaltades. Això, segons els acusats, es tractava d'una llista de les famílies que els devien diners, un extrem que les víctimes van negar. De fet, el fiscal va arribar a dir que «no és creïble que empresaris que tenien suficient capacitat econòmica haguessin contret deutes amb l'acusat». Sobre un altre dels missatges enviats de la dona al cobrador, i que deia «si cauen ells caiem tots», va dir que «resumeix» la seva implicació en els assalts i la mateixa existència del grup criminal.

De fet, una de les famílies assaltades, propietària d'un restaurant del municipi, va assegurar durant el judici que havien tingut una relació «íntima» amb el mecànic i que l'anomenaven «MacGyver» perquè els havia reparat totes les avaries i incidències que havien tingut a la casa.

Les defenses, al seu torn de presentar les seves conclusions, van negar les pretensions de les acusacions, i van demanar l'absolució pels seus representats.