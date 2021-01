Girona reclama ajuda per poder ampliar la Sopa o obrir-ne una altra a la província

El centre d'acollida i Serveis Socials- La Sopa de Girona està ple. I no és d'ara. Amb la crisi de fa més de deu anys, la situació de pobresa va anar colpejant progressivament cada cop més persones i va augmentar el número de gent que necessitava ajut per poder menjar i un lloc on poder dutxar-se i dormir . Fins arribar a la situació actual. El centre «ha quedat obsolet i petit», en paraules de l'actual regidora de Drets socials, Núria Pi. El servei atén a tothom que hi arriba de les comarques gironines, però gran part dels diners perquè funcioni provenen de l'Ajuntament. És l'únic recurs d'aquest tipus a la província.

El pressupost de l'any 2021 és d'uns 1.417.425 euros dels quals un milió els aporta l'Ajuntament de Girona. La Diputació hi posa 180.000 euros, la Generalitat, 145.000 euros; l'Ajuntament de Salt, 33.000 euros; i Càrites Diocesana, 7.000 euros. La resta procedeix quasi tot de donacions en "espècies" com pisos o aliments (la Fundació Tomàs Lorenzana hi aporta per valor de 14.000 euros; el Patronat de la Santa Creu, 12.925 euros; la Secretaria d'habitatge, 10.000 euros; i altres d'anònims, 15.000 euros). «No és suficient per poder donar resposta a tothom», lamenta Pi que «som pràcticament els únics que destinem aquests quantitats econòmiques tant importants per la Sopa», exposa Núria Pi.

La representant municipal afirma que la situació de saturació actual de la Sopa està «a sobre la taula de la Diputació i de la Generalitat». La resposta de les dues institucions segons la regidora és que «en són conscients» però que «amb la situació actual és impossible dotar el servei de més recursos econòmics». Pi explica que el govern els havia dit que la idea de futur és fer dotacions als ens locals per tal que cada Ajuntament pugui atendre les persones sense llar de cada municipi però que, almenys al 2021 no serà així perquè s´ha prorrogat el pla contracte del 2020 i no contempla aquestes dotacions.

«Seguirem posant sobre la taula de la Diputació i de l'Ajuntament les dificultats que ens trobem a Girona pel fet de ser l'únic recurs de les comarques gironines i que està totalment ple», reitera i afirma que insistiran perquè «es pugui crear un recurs més gran o que cada territori creï el seu propi recurs per donar resposta a tots les necessitats». Un territori que podria ser, per exemple, comarcal.

D'aquesta manera, l'edil del govern responia a la consulta de la regidora de guanyem Dolors Serra sobre les recents queixes de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell que alertaven que la «sobresaturació del servei» havia arribar a «tal límit» que es feia «molt difícil, impossible, garantir la convivència entre els residents i els usuaris del servei, la seguretat, la neteja i la salubritat dels carrers adjacents». Una queixa amb un seguit de propostes vinculades a la neteja i a la salut dels usuaris i dels veïns que van entrar per escrit a l'Ajuntament.