Ses Majestats i la seva arribada a Girona en un dels anys més difícils que es recorden

Sense cap mena de dubte, els darrers mesos han estat els més complicats en la història recent, ja no de la nostra ciutat, ni del nostre país, sinó gairebé de tot el planeta. Tots sabem que ha estat així perquè les vides de la gent s'han vist afectades de forma terrible, especialment en l'àmbit emocional, com també econòmicament: La por a una malaltia desconeguda, la tristor de veure morir persones estimades sense poder-los acompanyar, la incertesa del futur, així com l'afectació que ha tingut a la butxaca dels treballadors, autònoms i les petites empreses les decisions que s'han derivat a fi de prioritzar la sostenibilitat del sistema sanitari per protegir la salut de la gent. En aquestes circumstàncies es va acostar Nadal i l'arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar.

Com sempre, des de la Confraria de Jesús Crucificat – Manaies de Girona, encarregats de gestionar la logística de l'arribada dels Tres Reis d'Orient a la ciutat de Girona, ens vam posar en contacte amb Ses Majestats per conèixer quina era la seva voluntat i com volien transmetre la màgia d'aquesta diada tan especial. Des del primer moment la prioritat fou doble, estar presents en la vida dels infants de Girona de la forma més propera possible i fer-ho amb la seguretat necessària per protegir a tothom dels efectes devastadors de la Covid-19.

És cert que estem acostumats a la majestuositat de la Cavalcada que cada dia 5 de gener ens acompanya als carrers de Girona, però tothom tenia clar que aquesta opció aquest any no era viable: I no era fàcil trobar una alternativa que tingués una gran acceptació popular!

En un primer moment, l'anunci de la ciutat de Barcelona de rebre a Ses Majestat organitzant una posició estàtica on els nens i nenes podrien visitar-los, va fer que moltes poblacions optessin per aquest format. Però els Mags d'Orient volien per a Girona una cosa diferent, i era així per diversos motius. Primer, perquè no tenien clar que hi hagués temps suficient perquè els més de 7.000 nens i nenes menors de 7 anys -i un acompanyant- els poguessin visitar, provocant que alguns menuts es perdessin la possibilitat de veure a Ses Majestats; segon, perquè malgrat que hi hagués una bona organització, aquesta acció podia provocar un efecte crida que generés una certa aglomeració en un únic punt de la ciutat i, per últim, perquè a causa de la incertesa de la situació -cal recordar que el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) no es va pronunciar sobre com afrontar aquesta jornada fins a escassos dies abans del dia 5 de gener- a l'aire hi havia la possibilitat que aquesta activitat quedés suspesa en el darrer moment deixant sense alternativa a la mainada de Girona per veure els Tres Reis. Sota cap circumstància podia passar.

Amb tot això sobre la taula i gràcies a la complicitat de l'Ajuntament de Girona, de la regidoria de Cultura, de Protecció Civil i de la Policia Municipal, es va poder anar organitzant des de la nostra Confraria una gran diversitat d'activitats que tenien com a objectiu garantir que l'essència de Melcior, Gaspar i Baltasar arribés a cadascun dels nens i nenes de Girona, fos quina fos la realitat sanitària el dia 5 de gener. A més d'estendre aquesta essència per tots els barris de la ciutat i evitar al màxim la concentració de persones, el què havia de permetre també poder gaudir de la màgia en la seva màxima expressió, la qual no és altra que la què es reflecteix en els ulls dels infants davant dels personatges de les Comitives Reials.

Començant amb les múltiples activitats que els Patges i Ses Majestats tenien preparades per als més menuts, des d'Orient ens van fer arribar material per a les escoles: explicacions sobre els personatges de les Comitives, retallables i així com cartes personalitzades dels Tres Reis per als més de 7.000 nens i nenes de P3 a 4t de primària. L'objectiu estava clar, gràcies a la comunitat educativa calia començar des de ben aviat a gaudir de l'esperit de l'epifania. Per això, agrair a tots els centres i docents que ho van fer possible.

A les acaballes del mes de desembre, la Confraria va rebre les bústies Reials, les quals es van repartir per la totalitat dels barris de la nostra ciutat durant més de 8 dies. Malgrat les dificultats del moment, els infants havien de poder enviar les seves cartes a Orient i entregar els xumets, si així ho desitjaven. El nostre neguit estava en el fet que no poguessin ser custodiades pels Patges Reials, però finalment així va ser, una comitiva es va avançar, el qual considerem que va augmentar exponencialment la il·lusió dels més petits.

Com bé segur sabeu, o perquè ho vàreu poder veure en primera persona o bé per les xarxes socials, la il·luminació de la façana de la Catedral de Girona amb l'Estrella d'Orient, així com la del campanar, va ser un espectacle estètic impressionant amb molt bona acceptació. Aquesta acció que anteriorment no s'havia realitzat mai era alhora la referència que marcava el camí a les comitives per arribar a Girona, com l'homenatge a Melcior amb el color vermell, Gaspar amb el color blau i Baltasar amb el color ocre, que finalment l'últim dia va donar pas al color verd que representava l'esperança per aquest any 2021.

Arribava el dia 5. Nosaltres estàvem preparats, tocava escampar la il·lusió d'aquest dia per tota la ciutat. No obstant això, i com bé comprenem, el neguit de la població era si aquest any també podrien veure físicament els Patges Reials. Des de la Confraria així com amb la resta d'actors implicats, es va decidir no difondre les ubicacions ni les hores de les actuacions. La intenció era única i primordial: evitar els desplaçaments de les persones i les concentracions en aquells llocs en els quals s'hagués anunciat una acció. La decisió podia ser controvertida, però la comprensió d'alguns de vosaltres ens va arribar; calia preservar la salut de la ciutat.

Al matí del dia 5, totes les persones que van col·laborar amb Ses Majestats, van passar un test d'antígens. Amb la seguretat que això ens donava i sempre procurant respectar des de l'organització cadascuna de les mesures sanitàries pertinents, finalment es van acabar realitzant més de 300 aparicions a tots els racons de la ciutat. Accions curtes i espontànies que van ser possibles gràcies a l'excel·lent comportament de la ciutadania que va respectar les distàncies, evitar el contacte, i en definitiva homenatjar als Tres Reis fent realitat la seva voluntat que tot el seu sèquit pogués portar la il·lusió a Girona.

Amb els patges reials ja havent visitat Girona, arribava un dels plats forts de la jornada, l'arribada de Ses Majestats a la ciutat a través de TV Girona. L'opció d'enregistrar l'arribada, a molts municipis va ser recurrent. No obstant això, era una alternativa que per nosaltres no podia ser l'única del dia ni de les jornades anteriors, però sí que havia d'estar present perquè ens donava la tranquil·litat i la seguretat que fos quina fos la situació sanitària i la legislació el dia 5 s'arribaria a tots els menuts i especialment perquè aquells que lamentablement per la raó que fos no poguéssin abandonar la seva residència, com pot ser per complir amb una pertinent quarantena, també podrien veure a Ses Majestats. I això els Tres Reis ho sabien. Des del primer moment ho van tenir clar.

Des de casa tothom va poder gaudir de tots els actes que habitualment ens acompanyen tant al Campament Reial com a la pl. del Vi i els nens i nenes de Girona van poder donar-los-hi la benvinguda a la ciutat amb el que més els hi agrada a Ses Majestats, que no és altra cosa que encendre els seus fanalets i cantar ben fort la cançó dels Tres Reis.

Finalment, calia marcar el punt de partida perquè els nens i nenes anessin a dormir i la Comitiva Reial comencés a fer la feixuga tasca de repartir els regals que l'endemà al matí provocaria l'explosió d'alegria dels infants, motiu pel qual es va decidir fer servir una anella de focs a la ciutat. Vam considerar que era una forma ideal, així com espectacular, de fer-ho.

Segur que alguna cosa es podia fer diferent, i tenint en compte la diversitat de la nostra població és impossible complaure a tothom. No obstant això, no us pot quedar ni el més mínim dubte sobre el fet que cada decisió va ser molt debatuda i es va prendre de forma consensuada amb la voluntat primordial de buscar la màxima acceptació popular.

En aquest treball difícil i ocult, braç a braç amb Ses Majestats, hi havia molta gent voluntària, els quals van fer possible que tot es tirés endavant, pel qual cal fer-los un homenatge públic, així com agrair de nou a tota la ciutadania el seu comportament perquè s'acabés vivint la màgia i il·lusió que de ben segur va fer gaudir a grans, però sobretot als més petits, qui són els veritables protagonistes d'aquest dia.

*Francesc Xavier Serra i Sambola és el president de la Confraria de Jesús Crucificat – Manaies de Girona.