Assalten amb pals un mas a Vilablareix i deixen ferit el matrimoni de la casa

Assalt violent en un mas de Vilablareix. Es va produir ahir a primera hora del matí i va acabar amb el matrimoni ferit i hospitalitzat. Quatre individus van assaltar la casa pairal, situada a prop de l'església de Sant Menna i el camí de Sant Roc però finalment, es van quedar sense botí.

Els efectius de l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona estan investigant el robatori violent per intentar localitzar els autors del que va acabar amb una temptativa. Els fets van precipitar-se cap a les sis del matí, en aquell moment la dona de la casa va sortir a l'exterior del mas a donar menjar a alguns dels animals -hi tenen una explotació ramadera- i va ser sorpresa per quatre homes, que anaven mig tapats del rostre. La van conduir per la força cap a la casa exigint-li diners i després, també van trobar-se amb l'home.

Els quatre individus portaven pals -tot indica bats de beisbol i van forcejar i agredir el matrimoni. La dona és qui hauria quedat més malparada. Els lladres, segons els investigadors, semblaria que no esperaven que hi hagués més gent a la casa, ja que hi van trobar els fills, a qui també van amenaçar. Els quatre assaltants en el moment dels fets només exigien a les víctimes que volien «diners» i els amenaçaven. Finalment, els quatre homes van decidir fugir del mas després que la família els foragités i van marxar sense cap tipus de botí, però deixant la família amb por i el matrimoni ferit.

Les víctimes posteriorment van alertar el telèfon d'emergències 112 i es van activar tots els serveis. El SEM va atendre la família i la parella va ser traslladada a l'hospital, però no presenten ferides de gravetat i ja estan donats d'alta. Els Mossos d'Esquadra per la seva banda van traslladar-se fins a lloc i investiguen l'assalt violent que al final va acabar sense robatori però en canvi, els lladres sí que van utilitzar la violència. Els agents de l'AIC estan buscant proves per poder identificar-los i detenir-los.

Vilobí, a principis d'any

Aquest robatori violent de Vilablareix arriba 19 dies després d'un altre fet similar en un municipi proper, a Vilobí d'Onyar. Uns homes van entrar a robar en una casa d'una urbanització.

En aquell moment, els propietaris de la casa estaven dormint i els lladres els van intimidar amb una arma blanca. Va ser llavors quan l'amo va agafar l'escopeta, va disparar contra un lladre i el va ferir de la cama. La resta dels assaltaltants va fugir. El propietari i el fill també van acabar ferits lleument per una falç que duien els individus.