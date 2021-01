Madrenas culpa per carta l'oposició del «no» al pla d'inversions

Cinc comunicats en poca estona de diferència. Primer un de l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona, després dels sindicats dels treballadors de l'edifici consistorial i després dels tres grups de l'oposició. Guerra oberta per la votació del ple municipal de dilluns en què Guanyem, el PSC i Ciutadans van tombar una proposta de l'equip de govern (JxCat i ERC) d'un centenar d'inversions per un global de 13,2 milions. Allà, en un ple tens i ple de retrets, la tinenta d'alcaldia d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, ja va dir que farien saber als veïns, entitats i als treballadors municipals que per «culpa» dels tres grups de l'oposició tota la feina que havien estat fent per preparant els projectes no tirava endavant. I així va ser, l'endemà dimarts, un comunicat signat per l'alcaldessa, Marta Madrenas, i el vicealcalde, Quim Ayats, explicava la situació.

El text no va agradar als representants dels treballadors i cinc sindicats van replicar amb un altre comunicat on van lamentar que se'ls impliqui en una batalla política. Poc després van enviar-se comunicats dels tres grups de l'oposició on es denunciava «l'ús partidista» del correu electrònic d'Alcaldia i es considerava que el comunicat de Madrenas i Ayats tenia «un contingut polític» allunyat de la neutralitat.

El comunicat del govern, enviat el dimarts, explica entre altres qüestions que «malgrat que els tres partits de l'oposició van decidir votar en contra de totes les inversions, us volem agrair la feina a tots els que hi heu estat implicats les últimes setmanes». També demana que no es «desanimin» i que el govern està «segur que no es desaprofitarà» tot el seu treball. «És cert que estem decebuts per les votacions en contra d'ahir al ple, però no ens donem per vençuts», insisteixen. Finalment, el document acaba: «Confiem revertir-la també amb la vostra col·laboració, i confiant a restablir els ponts amb els partits de l'oposició per tal de fer efectives les inversions. Moltes gràcies i ben aviat rebreu instruccions dels vostres caps d'àrea. Seguim!».

Els treballadors

Davant d'aquest comunicat, les seccions sindicals de la Intersindical CSC, CCOO, UGT CSIF-F i SPL-CME, presents al Comitè d'Empresa i Junta de Personal van replicar ahir que entenien que el contingut del comunicat «se situa estrictament en el terreny polític» i que no correspon «implicar-nos al personal» que «ni som coneixedors dels detalls d'aquest desacord, ni ens correspon prendre posicionament per defensar un tema que no entra dins les nostres atribucions». I afegien que agraïen «les paraules d'ànim per la feina feta» pels treballadors», però que «la millor demostració de la valoració» del seu treball «seria escoltar i treballar» en les seves «reivindicacions».

L'oposició, en tromba

A partir d'aquí, es van enviar, un rere l'altre, tres comunicats de l'oposició, un per cada grup municipal. Guanyem va denunciar «l'ús partidista» del correu electrònic d'alcaldia. La formació va definir el missatge de Madrenas com a «inaudit» i va recordar que mai s'havia utilitzat la llista de correus electrònics dels treballadors amb «aquesta clara intencionalitat partidista». Van explicar que els missatges a tots els treballadors només s'envien en ocasions «assenyalades i despolititzades». Des de Guanyem van indicar que el codi ètic signat per tots els regidors indica com a principis ètics la «imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflicte d'interessos». Per això, van indicar que «estudiaran si s'ha incorregut en una infracció del codi ètic».

Pel que fa al PSC, va indicar que en el comunicat de Madrenas i Ayats trasllada «un argument polític a tot el conjunt de la plantilla municipal a partir del correu electrònic corporatiu», que al seu entendre «té una funció laboral i no política». El PSC va apuntar en què «el comunicat del govern té un contingut polític que s'allunya de la neutralitat que haurien de tenir els comunicats institucionals, vulnerant les disposicions ètiques que han de complir els càrrecs electes de l'Ajuntament» i es va instar l'equip de govern «a restituir la credibilitat i honorabilitat de la institució amb una rectificació pública».

Respecte a Ciutadans, el seu portaveu Daniel Pamplona, va lamentar en un comunicat, «la inadmissible interferència que ha realitzat l'alcaldessa amb els treballadors de la casa». «Si l'oposició no ha aprovat els projectes d'inversió no és pel treball dels tècnics municipals sinó per la incapacitat del Govern de negociar hàbilment i obtenir consensos», va manifestar Pamplona. Va dir que s'ha «vulnerat el codi ètic municipal al mateix temps que busca una politització clara dels mateixos i condicionar-los». «Una cosa és el debat polític que ocorre en el ple i una altra molt diferent i innecessària tractar de polititzar els treballadors municipals», va concloure.

Davant l'allau de respostes, fonts del govern van assenyalar que el seu comunicat era una «descripció» del què va passar al ple de dilluns i que «no hi ha cap valoració política». «És la nostra obligació informar els treballadors», van insistir. Van explicar que hi havia treballadors que havien estat fent tasques sobre el pla d'inversions durant dos mesos i que l'endemà del plenari preguntaven què havien de fer. Aquestes fonts van exposar que el document volia animar els treballadors i que alguns dels projectes que no es van aprovar eren material per al seu dia a dia, com vehicles o mobiliari.