Girona aprova l'enderroc parcial de la fàbrica Simón

.- L'Ajuntament de Girona ha aprovat per junta de govern l'enderroc parcial de l'antiga fàbrica Simón. El consistori ha donat llum verda a tirar a terra algunes de les construccions que formen part d'aquesta edificació, situada entre els números 142 i 144 de la Carretera de Barcelona. En aquest espai està previst ubicar el nou institut Ermessenda de Girona. El pressupost del projecte puja fins als 388.068,19 euros (IVA inclòs) i, abans de licitar els treballs, el consistori haurà d'aprovar una partida complementària que estava prevista en el Pla d'Inversions 2021. La junta de govern també ha domat llum verda al canvi de gespa del camp de futbol del barri dels Germans Sàbat.

L'enderrocament és una de les actuacions necessàries per a la construcció del centre educatiu, ja que per tirar endavant el projecte de rehabilitació de l'edifici, Educació ha de poder disposar exclusivament de les edificacions útils d'aquest espai. En aquest sentit, és imprescindible tirar a terra la part interior de l'edifici, on se situaria el pati del futur institut, perquè quedi lliure de qualsevol edificació existent.

Pel que fa a la renovació de la gespa artificial del camp de futbol de Germans Sàbat, el projecte està pendent ara de licitació i adjudicació amb un import de 192.091 euros (IVA inclòs). Està previst que les obres puguin començar a l'estiu, quan l'activitat a les instal·lacions és més reduïda.