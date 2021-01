L'Ajuntament de Salt impulsa el format telemàtic en els processos de selecció

L'Ajuntament de Salt ha posat en marxa aquest mes de gener la possibilitat de participar de forma telemàtica en els processos selectius de personal. Aquest nou pas per adaptar-se a les restriccions que imposa la covid-19 ha permès combinar la modalitat presencial i en línia per contractar quatre tècnics per les àrees de l'Espai Municipal d'Ocupació, Acollida i Educació.

Els aspirants que ho desitjaven han pogut optar de forma voluntària per la modalitat telemàtica, tenint en compte que també era possible fer les proves de forma presencial, complint amb totes les mesures preventives que marquen les autoritats sanitàries per evitar contagis.

«Estem molt satisfets de com s'han desenvolupat les proves», ha afirmat la regidora de Serveis Generals i Desenvolupament Local, Cristina Alarcón. La regidora afegeix que «es tracta d'un pas més per adaptar-nos a les restriccions que ens imposa la covid-19 i que, alhora, tothom pugui participar en els processos selectius en la modalitat que opti», ha apuntat.

Requisits per les proves

Aquells aspirants que opten per la modalitat telemàtica passen per una prèvia identificació. A més, la supervisió de les proves és realitzada seguint una sèrie de pautes.

Segons ha detallat l'Ajuntament a través d'un comunicat, entre aquestes s'inclou el requisit de fer servir una doble càmera encesa durant tota la prova. Una de les càmeres ha d'enfocar l'aspirant i una altra, en posició lateral, ha de mostrar la taula, el teclat i la pantalla. També cal tenir activada la captura d'àudio, i els aspirants no poden parlar ni aixecar-se de la cadira en cap moment.

Tota la prova queda enregistrada amb els consentiments previs pertinents signats per escrit. A més, no hi poden haver objectes personals en el camp de visió, i tampoc es permet la presència de cap altra persona a l'habitació durant la prova. Per últim, des del consistori s'indica que la prova no es pot obrir sense l'SMS que els aspirants han de rebre, amb un codi que s'envia al telèfon i que han de fer constar a la instància.

Un 70% dels aspirants han optat per la modalitat telemàtica, i un 30% per la presencial. Pel que fa a les entrevistes, també s'han realitzat en línia en un percentatge important.

Segons indica l'Ajuntament de Salt, el procés s'ha realitzat garantint el compliment de les previsions del Reglament General de Protecció de Dades, així com del darrer informe de l'AEPD.