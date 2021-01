L'hipotètic nou Temps de Flors: en espais oberts i en més llocs fora de Barri Vell

En cas que la pandèmia i la situació sanitària ho permeti a finals de maig es podria celebrar Temps de Flors a Girona, un esdeveniment anul·lat l'any passat. L'Ajuntament treballa en diversos escenaris, però cap preveu una ciutat plena de visitants passejant atrafegats pels carrers del Barri Vell i apilonats tirant fotos als projectes florals. La tinenta d'alcaldia de l'àrea de Promoció Econòmica, Glòria Plana, ha explicat que aquesta edició de Temps de Flors es deixaria de banda els «espais tancats».

Seria en espais oberts com ara jardins, places o parcs (ja passava ara en llocs com els jardins dels Alemanys) i en carrers com ara els eixos comercials (com ara passava al carrer Nou). Aquesta segona opció permetria que els establiments poguessin beneficiar-se de la mostra floral. També es farien més projectes en barris fora del Barri Vell. Una promesa municipal llargament pregonada però que ara agafaria més força i que aniria més enllà de quatre muntatges discrets en un o altre barri si no en un concepte més molt global i generalitzat (els darrers anys hi ha hagut muntatges en punts de Vista Alegre, Sant Narcís o Santa Eugènia, per exemple).

Finalment, també es promourien un seguit d'accions florals i artístiques més permanents en espais periurbans, ja combinats amb zones boscoses (s'ha fet en espais de la Vall de Sant Daniel i a la Muntanya de la O).

Aquesta mesura permetria dispersar la gent i garantir que els visitants estiguessin en espais oberts. No obstant, es perdrien alguns dels indrets que han fet famosa la mostra arreu del món com ara els patis privats de les cases senyorials o espais com els Banys Àrabs, l'interior d'algunes esglésies o el soterrani de la Catedral, per exemple.

La tinenta d'alcaldia de promoció Econòmica ha recordat que, de moment, han iniciat la contractació per garantir el subministrament de les flors i d'altres elements perquè el procés i les tramitacions solen ser llargues. De fet, s'ha resolt recentment que el viver Nou Jardí, de Banyoles, s'encarregarà de proveir de plantes, flors i bulbs. El centre ha guanyat el concurs públic obert que li permet aquesta adjudicació per aquest any i tres més.

L'AV vol aprofitar l'oportunitat

Plana ha explicat aquest seguit de detalls arran de les preguntes del regidor de Guanyem Xevi Montoya, sobre la possibilitat que s'acabi celebrant la mostra i si es té en compte les peticions de l'Associació de Veïns del Barri Vell.

Precisament, des de l'AV defensen que aquest impàs causat per la covid-19 és una oportunitat «gairebé històrica» per «plantejar canvis veritables» en el format de la mostra. «No creiem que hi hagi cap gironí en contra de Temps de Flors com a tal», apunten des de la junta, «però sí que detectem veïns molestos amb el model que s'ha consolidat els últims anys», recorden. Les queixes que han anat recollint estan lligades a la massificació que afectava el trànsit dels seus carrers i especialment el moviment dels residents.

Així, l'AV veu amb bons ulls el canvi que planteja el govern municipal d'estendre la mostra arreu de la ciutat, ja que parlant amb altres associacions veïnals han detectat que moltes «es queixen del contrari: allà no es celebra mai cap esdeveniment». I afegeixen que alguns barris disposen de «més espais verds i a l'aire lliure, fet que evitaria la massificació».

Tot i això, des de l'AV es mantenen «escèptics» fins que no vegin les millores en una proposta «en ferm» del govern. A més, demanen que el replantejament no sigui un tema puntual d'aquests anys, sinó una aposta a llarg termini. Amb tot, estenen la mà a l'Ajuntament afirmant que «si bé podem assenyalar coses negatives, també volem treballar per millorar-ho tots junts», amb la voluntat d'obrir el debat i ser una «plataforma d'altaveu de la ciutadania a l'hora de planificar activitats de tan gran abast».