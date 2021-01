La tradicional cursa del Dia Mundial contra el Càncer se celebrarà en format virtual

La tradicional Cursa contra el Càncer, que Girona acull cada any per commemorar el Dia Mundial contra el Càncer del 4 de febrer, se celebrarà en format virtual per adaptar-se al context marcat per la covid-19. D'aquesta manera, arriba la Tradeinn Cursa Virtual contra el Càncer – AECC En Marxa. Avui l'han presentat el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Àdam Bertran; la gerent de l'AECC-Catalunya contra el Càncer Girona, Pepi Soto, i el responsable d'esdeveniments i comunicació de l'empresa TRADEINN, Pere Lladó.

L'objectiu de l'esdeveniment segueix sent recaptar fons per lluitar contra la malaltia i, al mateix temps, fer evident la necessitat de prendre mesures per prevenir el càncer i conscienciar la població sobre la importància de l'assoliment i el manteniment dels hàbits saludables.

El format, en canvi, serà virtual i tindrà lloc del 24 de gener al 7 de febrer del 2021 a través de la plataforma Rockthesport. La virtualitat de l'esdeveniment permet participar en la cursa des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, per això aquest any la prova no es limitarà a la ciutat de Girona sinó que s'obrirà a tota la província.

El regidor d'Esports Àdam Bertran ha afirmat que està "convençut que els gironins i gironines demostraran novament el seu caràcter solidari participant en la cursa en motiu de la commemoració del Dia Mundial Contra el Càncer", i ha animat tothom a sumar-s'hi sortint a córrer o caminar durant les dues setmanes que es pot col·laborar en l'acte solidari.

"Vull agrair la tasca incansable que està duent a terme l'AECC-Catalunya contra el Càncer, i més en aquests moments tan complicats", ha afirmat Bertran, qui ha recordat també que "l'esport és salut i és molt positiu que malgrat la situació de pandèmia que vivim es continuïn impulsant iniciatives encaminades al foment de l'activitat física".



"El càncer no ha desaparegut"

Per la seva banda, la gerent de l'AECC-Catalunya contra el Càncer Girona, Pepi Soto, ha declarat que "el càncer no ha desaparegut durant la pandèmia. No hem d'oblidar que és i seguirà sent el primer problema sociosanitari a nivell mundial". S'estima que un de cada dos homes i una de cada tres dones seran diagnosticades de càncer al llarg de la seva vida.

En aquest sentit, Soto ha incidit en el fet que la lluita contra aquesta malaltia segueix requerint "lluita permanent, investigació i fons econòmics per donar suport als malalts i als seus familiars", i ha explicat que per aquest motiu tots els fons recaptats en la cursa aniran destinats a recerca oncològica. Per últim, ha volgut agrair a tots els patrocinadors, col·laboradors i administracions que una vegada més "han demostrat el seu costat més solidari en la lluita contra el càncer", animant tota la població a "inscriure's a la cursa per accelerar la recerca en càncer i creuar la meta, aquest any virtual, per una mateixa causa".



Recorregut lliure

Les persones que vulguin participar a la cursa poden fer la inscripció en línia a través del web o presencialment a la seu de l'AECC Girona, situada al carrer de l'Albereda. Les persones participants tindran l'opció de completar 5 o 10 quilòmetres a través de la plataforma Rockthesport i registrant el seu temps, o simplement podran sortir a córrer o caminar en un recorregut amb temps lliure.

El cost del dorsal digital solidari és de 5 euros i, durant el procés d'inscripció, les persones usuàries podran comprar un tapaboques de la cursa per 3 euros addicionals. A més, tots els esportistes participants que ho vulguin entraran al sorteig de diversos regals dels col·laboradors. Per concursar, caldrà que passin per algun dels punts de pas repartits per la província de Girona, que pengin a les xarxes socials una fotografia o un vídeo amb l'etiqueta #jocorropertu, i que etiquetin el perfil de l'AECC Girona. A la ciutat, els quatre punts de pas amb un photocall seran al carrer Nou, a l'alçada del número 14; a la Devesa, a la zona de la Copa; al carrer de la Cort Reial; al costat del Centre Cívic Barri Vell, i davant del Mercat del Lleó.

Des de TRADEINN, el responsable d'esdeveniments i comunicació de l'empresa, Pere Lladó, ha insistit en el fet que "l'opció virtual proposada enguany obre portes que més persones s'apuntin a la iniciativa". A més, Lladó ha volgut recordar que "estem en un any en què, més que mai, és clau donar suport a la cursa solidària. Cal que aconseguim que la societat no s'oblidi que quan passi la pandèmia, el càncer seguirà aquí, i hem de seguir lluitant per combatre'l".

El recapte es donarà per fer recerca

També des de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) remarquen que la COVID-19 ha provocat l'anul·lació de molts esdeveniments però no ha fet aturar de cap manera el càncer, una malaltia que segueix requerint lluita permanent, investigació i fons econòmics per donar suport als malalts i als seus familiars. Per això tots els diners recaptats en aquesta cursa es destinaran a fer recerca oncològica a través de la Fundació Científica AECC, una institució que des del 2011 ha fet possible 82 projectes d'investigació a Catalunya amb l'aportació de més de 22 milions d'euros.

L'AECC-Catalunya contra el Càncer treballa des de fa 67 anys en la lluita contra el càncer, i dedica els seus esforços a mostrar la realitat de la malaltia a Catalunya, a detectar àrees de millora i a posar en marxa un procés de transformació social que permeti abordar el càncer des d'un punt de vista integral i multidisciplinari.

A Girona, l'entitat s'estructura en 39 delegacions locals i compta amb més de 203 voluntaris, 4.416 socis i 13 professionals que treballen per prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i finançar projectes d'investigació oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer. Durant el 2019, l'AECC-Catalunya contra el Càncer Girona ha atès 944 persones afectades per la malaltia.