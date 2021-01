Campanya a Salt per informar sobre l'ús dels patinets elèctrics

La policia de Salt ha posat en marxa aquesta setmana una campanya per informar sobre l'ús dels patinets elèctrics que s'allargarà, inicialment, durant un mes, abans de començar a sancionar els incompliments. La proposta té l'objectiu de donar a conèixer la normativa municipal sobre aquest tipus de vehicles i que es va aprovar a finals d'any.

Durant aquestes quatre setmanes vinents està previst portar la campanya a diversos punts del municipi, i en horaris diferents, per tal de donar a conèixer la normativa aprovada a finals de desembre i les possibles sancions a les quals s'enfronten els conductors que no la respectin i que van dels 60 als 200 euros.

La regidora de Mobilitat, Anna Fusté, explica que «des de fa mesos hem estat treballant en la normativa per regular la circulació pel nostre municipi dels anomenats vehicles de mobilitat personal, més coneguts com a patinets elèctrics, i ara engeguem la campanya informativa per donar a conèixer els detalls».

El regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, afegeix que «durant aquestes primeres setmanes els agents de la Policia Local faran una tasca que prioritàriament serà informativa, però en un termini aproximat d'un mes es començaran a posar les sancions corresponents a qui no respecti la normativa».

En aquest sentit, l'Ajuntament recorda que amb els patinets elèctrics només es pot circular pels carrils bici i carrers amb limitació de velocitat de fins a 30 km/h, que no es pot circular per les voreres, que cal fer ús d'un casc homologat i que amb el patinet només es pot viatjar de forma individual.