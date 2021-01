El radar de Salt caça quasi tants cotxes com el 2019 aquest 2020 tot i la COVID

El radar rotatiu de Salt va caçar l'any passat pràcticament el mateix número de cotxes que circulaven amb excés de velocitat que l'any 2019, tot i que durant part de l'any passat hi havia restriccions en la mobilitat. Segons dades facilitades per l'Ajuntament, l'any 2020 es van interposar 13.689 denúncies quan l'any anterior havien estat 14.319. És doncs una diferència de només 630 sancions, que equival a un 4,40 % de descens de denúncies.



El tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, explica que hi ha diversos factors que poden haver influït en la poca variabilitat de les dades. Per exemple, el temps que l'aparell pugui haver estat fora de les caixes per fer-ne manteniment o perquè ha estat més temps en un punt on hi ha més infraccions que als altres dos.

El radar rotatiu de Salt es va movent durant l'any per les tres caixes que hi ha col·locades al terme municipal. Estan a l'avinguda de la Pau (a prop de l'hospital Santa Caterina i l'escola de fisioteràpia Euses), a la C-65 (a prop de la rotonda d'accés a l'autopista) i al passeig Marquès de Camps (entre la rotonda de l'autopista i la que permet anar a l'hospital i a l'Espai Gironès).

Aquest tercer punt és, sens dubte, el que enxampa més conductors, segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana. A les altres dues, molts cops els vehicles troben «obstacles» que fan que vagin a poca velocitat, com ara cues.

Les caixes es van posar a finals de l'any 2017 i gran part de les persones denunciades són de fora del terme municipal, perquè els habituals ja coneixen l'efectivitat de l'aparell. Vidal ha explicat que l'ordre és anar canviant el radar de caixa, sense avisar, per tal que els conductors mai sàpiguen on hi ha realment el control i, per tant, vagin a velocitat reduïda en passar per les tres caixes. L'objectiu és disminuir els accidents i que, en cas que es produeixin, no siguin de gravetat.

Menys accidents i menys ferits

De fet, l'any passat hi va haver un 30% menys d'accidents de trànsit a dins del nucli urbà i un 13% menys de ferits en els sinistres. En part, per la menor mobilitat per les restriccions per la covid. Segons Vidal, a més, molts dels afectats van ser ferits lleus ja que la velocitat dels vehicles implicats no era elevada. No hi va haver cap accident mortal. De fet, un dels darrers atropellaments es va produir a l'avinguda de la Pau, pràcticament al punt on es va decidir posar una de les caixes del radar rotatiu.

L'Ajuntament ha aplicat altres mesures a la vila amb la mateixa idea de provocar la disminució de la velocitat, com la reducció de velocitat màxima al carrer Major, passant dels 50 als 30 quilòmetres per hora. La decisió va aixecar polseguera, però anys després es considera que ha fet efecte.