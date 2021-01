Tenir dos milions i comprar un palau al Barri Vell o el pis on va viure Armstrong

Girona. Als portals d'anuncis de venda d'immobles de la ciutat hi competeixen dues grans finques amb un passat que no deixa indiferent i amb un preu estratosfèric només apte per a milionaris. La ubicació, al cor del Barri Vell, així com els grans salons i habitacions, el mobiliari i els detalls decoratius criden l'atenció pràcticament al mateix nivell que els euros que costa cada metre quadrat dels immobles.

Aquells afortunats que tinguin almenys dos milions d'euros per gastar i els vulguin destinar a viure en alguna casa senyorial al Barri Vell de Girona estan de sort. De sort per ser milionaris i perquè tenen almenys dues opcions per escollir la que millor els encaixi. Als principals portals de venda d'habitatges hi ha dues finques on els preus sobresurten respecte a la resta.

Una correspon a una part del Palau Salieti, al carrer Ciutadans. L'altra és un immoble on va viure l'ara defenestrat exciclista Lance Armstrong, al carrer de la Força. La primera està a la venda per exactament 2,1 milions i la segona, per quasi dos milions (1.980.000 euros). Les imatges que ofereixen els portals mostren àmplies habitacions amb mobles delicats, salons nobles, escales inacabables i parets centenàries que evoquen a escenes de cavallers i princeses.

Al carrer Ciutadans

El Palau Salieti, al número 8 del carrer Ciutadans, també coneguda com a casa Audouard, era un dels llocs que no deixava indiferent en el recorregut de Temps de Flors pels jocs visuals que li permetia el seu pati interior de l'entrada. Tota la façana està feta amb carreus de notables dimensions que li atorguen un caràcter senyorívol, segons es descriu a la fitxa de l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

És un casal del segle XIV, reformat l'any 1911 per Rafael Masó ?després que el fabricant Joan Salieti l'adquirís l'any 1905? i posteriorment pel coronel Woevodski (propietari, fundador i arquitecte del castell del Cap Roig, a Calella de Palafrugell), per encàrrec dels nous propietaris. La part que es posa a la venda és una planta noble que té 424 metres quadrats, amb tres grans habitacions i tres banys. S'hi ha d'afegir un jardí d'estil romàntic catalogat de 240 metres quadrats, on hi ha un porxo, un garatge i un magatzem. És la part principal de l'edifici. Un annex independent està arrendat per una empresa turística.

L'interior segueix criteris de l'estètica neomedieval en voga a finals del segle XIX-inicis del segle XX. Hi destaca una gran escala amb claustres a la barana, el revestiment de ceràmica que cobreix una part dels murs i els interessants treballs de ferro forjat a les finestres. També hi ha una làmpada de ferro i vidre emplaçada a l'ull de l'escala, que és un dels molts elements decoratius, de forja o ceràmica, que embelleixen l'habitatge. Cada metre quadrat es ven per 4.953 euros, una xifra astronòmica. Tot i que la finca està en bon estat, i ser «perfectament habitable», a l'anunci s'admet que qui l'adquireixi hauria de «renovar instal·lacions i banys, a banda d'un rentat de cara general». Això sí, a qui tingui la fortuna per comprar aquest palau possiblement no li costarà gaire destinar uns quants milers d'euros més a fer una reforma segons el seu projecte personal per convertir-lo en una de les propietats més exclusives de la ciutat.

Al carrer de la Força

Pel que fa a l'habitatge on va residir Lance Armstrong, podria semblar més modest. Però ben lluny de la realitat. Té cinc habitacions i tres banys i una superfície de 443 metres quadrats. La seva ubicació, al cor del Call Jueu, li atorga una situació de privilegi. De fet, està a pocs metres del Centre Bonastruc ça Porta, conegut com el Museu d'Història dels Jueus. Des d'aquesta casa es podia veure l'esportista sortint a entrenar per començar a guanyar Tours de França un rere l'altre, juntament amb companys d'equip que residien a la ciutat i altres que passaven temporades a la casa d'Armstrong.

Des d'aquí se sentien les cançons i la dolça veu de la cantant Sheryl Crow. La posaven en un petit i acollidor bar que hi havia a la plaça de sota de l'edifici, en homenatge a qui en aquella època era la parella del ciclista nord-americà. Van estar junts diversos anys en aquest pis, tot i que en comptades ocasions se'ls podia veure junts. Algun cop se'l va veure passejar per la Rambla. Altres vegades, ella seguia els entrenaments del seu marit per les carreteres gironines en una espectacular moto.

Però el preu de l'habitatge no és de 4.470 euros per metre quadrat perquè els seus antics inquilins fossin un ciclista mundialment famós (fins que ell mateix va admetre molts anys més tard que tot ho havia aconseguit gràcies al dopatge) o una cantant que venia milions de discos. Es tracta d'un dels habitatges més destacats del barri, amb un pati amb restes d'un claustre i una capella interior. Tot plegat està actualitzat, amb l'última tecnologia, un immens saló d'altíssims sostres, amb vistes al carrer de la Força, que permeten gaudir de les restes arquitectòniques de la presència dels jueus a la ciutat i de la Catedral. També disposa d'un espai annex de més de 80 metres quadrats.