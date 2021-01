L'any 2020 va caure un 38% la contractació de persones amb discapacitat a Girona

El virus pot afectar tothom, sense distincions, però les conseqüències de la crisi socioeconòmica que la pandèmia va deixant per allà on passa colpegen de manera molt més dura els col·lectius històricament més damnificats. I la inclusió laboral de les persones discapacitades és un exemple més d'aquest biaix social dels efectes de la covid-19. Un cop tancat l'any 2020, els nous contractes laborals de persones discapacitades a les comarques gironines han caigut un 38% respecte al 2019. Un descens, fins i tot, més acusat del registrat en el conjunt de Catalunya, un 33,2%. La caiguda de la contractació a les comarques gironines en el col·lectiu de persones amb discapacitat ha fet baixar les xifres al nivell que hi havia el 2013, trencant amb una tendència a l'alça de vuit anys.

Les dades del 2020 a les comarques gironines, segons un estudi de la Fundació Adecco, revelen com la pandèmia ha estat un cop dur per a la inclusió laboral de les persones discapacitades. Dels 1.368 contractes de l'any 2019 es va passar als 845 del 2020, que, comparativament, són més equiparables als 810 o els 815 dels anys 2010 i 2011 que no pas als 1.411 del 2017 o als 1.440 del 2018. «La concentració dels professionals amb discapacitat en sectors molt castigats per la crisi, com l'hostaleria o el turisme, ocasiona que es vegin especialment exposats a la desocupació i a l'exclusió social en l'era del coronavirus», explica Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco, sobre unes xifres que, amb un percentatge de baixada una mica menys pronunciat, són comparables amb les del conjunt de Catalunya, on es va passar d'una contractació de 15.183 persones l'any 2019 a només 10.141 el 2020 (un 33% menys pel 38% de Girona).

Una baixada de contractació que, com passa sempre en les crisis, castiga les parts més vulnerables de la societat, com ara el col·lectiu de persones amb discapacitat, que abans de la pandèmia tenien un percentatge de població activa del 34%, 43 punts per sota del 77 del conjunt de la població.

I ara no sembla el millor moment perquè aquestes xifres millorin de cara als propers anys. El mateix estudi de la Fundació Adecco revela que entre el col·lectiu, segons una enquesta d'àmbit estatal, hi ha un 70% de persones que creuen que la covid-19 afectarà les seves possibilitats d'inclusió laboral «al llarg de la dècada del 2020». És a dir, que més enllà del cop inicial per l'arribada del virus, temen que les afectacions en el mercat laboral en general seran molt més perllongades en el temps en el seu col·lectiu.

«Darrere de tota crisi hi ha una crida a la responsabilitat col·lectiva i individual. Hem d'aprendre del passat i no permetre que les persones amb discapacitat es quedin enrere en l'era covid-19, sent, com sempre, els últims a recuperar-se de l'impacte econòmic», explica Francisco Mesonero des de la Fundació Adecco, que té clar que «escoltar les seves demandes i reivindicacions constitueix el primer pas perquè tots els agents socials ens coordinem per donar? resposta a aquest col·lectiu, permetent així que formin part d'una recuperació econò?mica inclusiva en la qual l'ocupació serà el motor per tirar endavant».