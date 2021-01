Els Mossos detenen el jove gironí investigat per abusar sexualment d'una adolescent a qui va conèixer per xarxes

Els Mossos d'Esquadra han detingut el jove gironí investigat per abusar sexualment d'una adolescent de 14 anys a qui va conèixer per xarxes socials. La policia l'ha arrestat aquest matí quan ha anat a declarar a comissaria de Vistalegre. Els mossos l'havien citat allà per prendre-li declaració després que la menor el denunciés.

El detingut és un home de 27 anys, sense antecedents, i que viu a Girona. A més del delicte d'abusos sexuals, se l'acusa d'un altre contra la salut pública. Segons va explicar la menor, els dos es van conèixer a través d'Instagram i van quedar per veure's al pis d'ell. Allà, després de consumir alcohol i drogues, van mantenir relacions sexuals. El detingut passarà a disposició judicial en les properes hores.