Unes altres obres a la séquia Monar tallen l'aigua que s'aboca al riu Onyar

Unes noves obres a la séquia Monar han provocat que durant almenys dues setmanes s'hagi tallat el pas de l'aigua per aquest canal que acaba desembocant al riu Onyar, a Girona. Això provoca que l'Onyar vagi amb menys aigua del que és habitual per la part antiga de la ciutat abans de connectar amb el riu Ter.

En concret, aquest cop s'està reparant un mur del sobreeixidor de la zona de les comportes de la séquia que hi ha al costat de l'escola Maristes. Els treballs van començar el 18 de gener, quan es va tallar el cabal de la séquia Monar tancant la comporta a la captació d'aigua del riu Ter, a la zona de la Pilastra de Bescanó.

D'aquesta manera, els treballs de reparació a tocar dels Maristes es poden fer sense els impediments que comportaria el pas continuat de l'aigua. De moment, la previsió és retornar el pas de l'aigua l'1 de febrer.

A la séquia s'hi fan obres periòdicament, normalment per reparar determinats punts on hi ha fuites d'aigua. La manca de cabal al canal posa al descobert restes de deixalles en tota la seva llargada (Bescanó, Salt i Girona) i, a vegades, ha provocat la mort d'alguns peixos. Aquest cop, però, alguns dies ha plogut i ha reduït els efectes.