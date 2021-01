Girona avança en la xarxa de coordinadors de mobilitat escolar

El pla pilot de la Xarxa de coordinadors de mobilitat escolar (XCME) que l'Ajuntament de Girona va engegar a finals del 2020 avança favorablement en un format online. Malgrat la situació d'excepcionalitat per la covid-19, al llarg de l'any passat es van desenvolupar les dues fases inicials d'execució previstes, i la intenció del consistori és que la tercera fase es pugui dur a terme abans del mes de juliol d'aquest 2021.

La Xarxa de coordinadors de mobilitat escolar s'emmarca dins el projecte europeu School Chance i té per objectiu aprendre les bones pràctiques en mobilitat escolar dels participants per fomentar una mobilitat autònoma, segura, sostenible i saludable al voltant dels centres educatius. La iniciativa està liderada per l'Ajuntament de Girona amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El projecte, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), s'inclou en el programa Interreg Europe.

Els nou centres educatius participants ja disposen d'una persona coordinadora de la mobilitat escolar (CME), i el pla compta amb el disseny de la imatge gràfica, un manual de benvinguda i un calendari de sessions formatives relacionades amb la mobilitat escolar sostenible per capacitar els coordinadors. També s'ha creat un apartat al web de Mobilitat Escolar de l'Ajuntament, on s'informa de totes les accions.

Des d'octubre, quan es va fer la primera reunió de presentació als centres i es va establir l'espai de treball compartit de la xarxa de coordinadors, s'han fet trobades amb els CME de cada escola per detectar les seves necessitats en matèria de mobilitat escolar; una activitat formativa, o la segona reunió de la XCME, en què es va presentar un paquet de recursos i propostes educatives relacionades amb la mobilitat escolar sostenible. Dins d'aquest conjunt d'activitats, en destaca el Joc de la Serp, que s'aplicarà entre febrer i juny. La intenció és dur a terme la tercera i última fase del pla abans de juliol.