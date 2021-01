La policia de Girona ha denunciat 55 usuaris de patinet elèctric

La Policia Municipal de Girona ha sancionat 55 persones que circulaven amb un patinet elèctric durant els primers dies d'aquest any per no conduir pels espais que tenen habilitats o per anar sense casc tot i que és obligatori. Les sancions van des dels 30 fins als 200 euros. En cinc dels casos detectats per la policia, s'ha traspassat la informació als jutjats perquè els infractors utilitzaven un tipus de vehicle elèctric amb seient que es considera com a equivalent a un ciclomotor però que feien servir sense tenir el carnet de conduir. En un d'aquests casos, de fet, el conductor tenia carnet però havia perdut tots els punts per altres infraccions.

L'Ajuntament va aprovar fa uns mesos una modificació de l'ordenança de mobilitat per incorporar-hi tota la normativa referent al patinet elèctric tal com manava la Direcció General de Trànsit (DGT) . Un cop aprovada la nova regulació, des de l'Ajuntament es va assenyalar que inicialment no denunciaria les infraccions fins l'any 2021 per, mentrestant, poder explicar la nova ordenança als usuaris.

Uns 1.436 vehicles informats

Es va engegar una campanya als mitjans de comunicació, al web municipal i a les xarxes socials i policies municipals i agents cívics van anar aturant els usuaris per informar-los de la nova normativa. La campanya informativa va durar fins al 3 de gener. Van ser sis setmanes. Un període que es va considerar adequat tenint en compte la gran novetat que suposava la nova normativa per als usuaris d'aquest tipus de vehicles. A partir de l'endemà, van començar a denunciar les infraccions observades. Durant tot aquell període es va alertar 1.436 vehicles per incompliment de la normativa.

Amb la finalització de la campanya informativa, la policia ha començat a denunciar les infraccions que ha anat detectant entre els usuaris del patinet elèctric. De les 55 sancions imposades per ara, hi ha cinc casos en què la persona denunciada conduïa el vehicle elèctric amb seient. Estan dins de la categoria L1e-B i són considerats ciclomotors de dues rodes.

Els patinets amb seient

Els vehicles inclosos en aquest apartat necessiten estar matriculats, l'assegurança és obligatòria, s'ha de disposar de llicència de conduir tipus AM, han de passar revisions de l'ITV i el casc és obligatori. A més, han de circular per la carretera, a diferència dels patinets on el conductor viatja dret a sobre del vehicle elèctric.

En els cinc casos esmentats a Girona, les diligències s'han instruït perquè les persones conductores dels vehicles no han disposat mai de cap carnet de conduir o perquè tenien el carnet de conduir retirat per punts. Aquest darrer supòsit s'ha detectat en una de les persones aturades.

La normativa aprovada a Girona impedeix als usuaris d'aquest vehicle que vagin en patinet per la vorera. Han de circular per les vies ciclistes com ara els carrils bici i per plataformes úniques (on comparteixen espais amb vianants i vehicles a motor) amb limitació de velocitat a 20 km/h. Només podran fer-ho a la calçada en els carrers de preferència per a vianants en les denominades «zones 30».

Tampoc podran circular per la calçada en vies de velocitat més elevada, com a la carretera Barcelona, per exemple. Hauran de baixar i anar a peu per la vorera sense activar el vehicle. No està permès circular parlant pel telèfon mòbil ni anar amb auriculars. A més, serà obligatori dur un casc homologat, només podrà viatjar-hi una persona i s'haurà de portar llum i elements reflectants a la roba si es condueix durant la nit.

A la vila veïna de Salt, també s'ha aprovat una normativa reguladora i s'acaba d'engegar una campanya informativa que durarà un mes.