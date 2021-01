El PSC de Salt critica que tres centres educatius segueixen en barracons

El grup municipal socialista de Salt denuncia que l'educació «en les millors condicions» dels alumnes del municipi «no és una prioritat per al govern de Salt». El portaveu, Joan Martin, critica que hi hagi «tres escoles de primària, dues de públiques i una de concertada, i un institut en barracons». Per una d'elles, l'escola Gegant del Rec, «la primera cessió de terrenys a la Generalitat fou l'any 2010. Han passat deu anys i encara no s'han començat les obres. En el cas de l'escola Les Arrels no hi ha ni tan sols proposta d'ubicació definitiva», apunta.

Després que a l'últim ple s'aprovés la compra dels terrenys on ha d'anar el nou l'institut Salvador Sunyer, el portaveu retreu que «el temps i els fets demostren que l'educació a Salt no és una prioritat, ni per al govern municipal ni per al Govern de la Generalitat», declara Martin.

Per la seva banda, la regidora del PSC Lluïsa Blanch defensa que «hem reivindicat en múltiples ocasions la necessitat de la construcció dels centres que estan en barracons», ja que «no tan sols donen aixopluc als alumnes i professors, sinó que ajuden en la tasca educativa, a generar comunitat i millorar les expectatives dels alumnes; objectius que Salt necessita assolir amb urgència», diu Blanch.

Amb tot, consideren que «no hi ha una planificació escolar al municipi, no hi ha un mapa per planificar futurs centres educatius d'acord amb les necessitats».