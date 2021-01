Controls policials en el transport escolar a Sarrià

Els Mossos d'Esquadra han activat aquesta setmana un dispositiu específic per controlar el transport escolar al municipi de Sarrià de Ter. El control comprova que els vehicles no tinguin deficiències tècniques, revisa els elements de seguretat i la forma com realitzen el servei, entre altres elements.

La finalitat del dispositiu és conscienciar els operadors del transport escolar de la normativa a complir, i es dirigeix als conductors, els educadors, els acompanyants dels alumnes i també les seves famílies. L'objectiu és el recordatori i compliment de totes les normes lligades a aquest tipus específic de transport. La Policia Municipal de Sarrià ha col·laborat reforçant el dispositiu de Mossos d'Esquadra.

L'actuació del cos policial s'emmarca en una campanya puntual, que es porta a terme dos cops l'any en els municipis arreu de la província.