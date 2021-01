El radar mòbil davant de Maristes posa 124 denúncies en només quatre dies

La Policia Local de Girona ja ha posat 124 denúncies amb el radar mòbil de l'avinguda Josep Tarradellas de Girona, davant de l'escola Maristes, per circular massa ràpid. Això, en els quatre dies en què el control de velocitat ha funcionat fins ara, entre el 15 i el 22 de gener i en franges horàries diferents. De mitjana, el radar ha capturat una trentena de cotxes per dia durant l'estona que ha estat actiu.

Les infraccions s'han detectat tan sols quinze dies després que l'Ajuntament es comprometés a aquesta mesura amb el centre educatiu i l'AMPA per augmentar la seguretat als accessos del centre. Tot i que el radar és mòbil, i per tant hi és de forma puntual, l'elevat nombre d'infraccions detectades ha evidenciat l'excés de velocitat d'alguns cotxes en aquell punt de l'avinguda Tarradellas, que és la preocupació que els va traslladar el centre.

Des del centre van sol·licitar la reunió després que, el passat 14 de desembre, es produís un accident espectacular en què un cotxe va acabar bolcat sobre la vorera davant l'escola. Un fet que va tornar a despertar la preocupació de les famílies cap a la seguretat d'aquell concorregut punt, especialment a les hores d'entrada i sortida de l'alumnat. En resposta, fa dues setmanes el regidor de Seguretat, Eduard Berloso, i la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, juntament amb la Policia Local, van reunir-se amb la direcció de Maristes i el president de l'AMPA per abordar aquesta problemàtica.

Així, des de l'Ajuntament es van comprometre a col·locar aquest radar mòbil -que ja ha denunciat 124 conductors - i una major presència d'agents als accessos escolars de forma puntual. Aquestes dues mesures busquen tenir un efecte dissuasiu i contribuir a la moderació de la velocitat a la via.

Arran de la reunió, l'àrea de Mobilitat també estudiarà la possibilitat de rebaixar de 50 a 30 quilòmetres per hora la velocitat màxima permesa en aquell punt de l'avinguda Tarradellas. Una altra mesura que també s'estudiarà des de l'àrea de Mobilitat és la possibilitat d'instal·lar-hi un radar que, en aquest cas, seria fix.

Des del consistori aleshores ja van afirmar que mantindrien el contacte per continuar treballant si des del centre ho creuen necessari, i estabilitzar la seguretat al voltant de l'escola.