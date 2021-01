Girona és la vuitena capital amb les tarifes de taxi més cares d'Espanya

Girona és la vuitena capital de demarcació amb les tarifes de taxi més cares d'Espanya. Així es desprèn de l'anàlisi anual de FACUA-Consumidors en Acció, que manté Tarragona un any més com la capital més cara. En l'estudi del 2020 es comparen els preus d'aquest servei sobre un total de 56 ciutats espanyoles. Lleida (sisena), i Barcelona (novena) apareixen també entre les deu ciutats més cares. En el cas de Girona, l'any 2019 es trobava en setena posició.

De les 56 totals, una mica més de la meitat, una trentena, no han modificat les seves tarifes, entre elles Girona i Tarragona. La pujada mitjana ha estat del 0,8%. A Lleida, els preus el 2020 han pujat de manera general un 0,7%, mentre que a Barcelona l'increment ha estat del 0,8%.

L'estudi compara sistemes tarifaris complexos i diferents entre si. Així, trobem que Sant Sebastià, segona ciutat més cara, té la tercera tarifa més barata per km recorregut a la tarifa diürna (0,73 euros), per darrere de Cadis (0,70 euros) i Ceuta (0,71 euros). Barcelona, ?d'altra banda, té el km recorregut més car, tant en la seva tarifa diürna com la nocturna (1,18 i 1,41 euros respectivament) i ,no obstant això, és la ciutat amb la tarifa per carrera mínima nocturna més barata (2,2 euros).

Per aquesta raó, FACUA ha basat el seu estudi en la simulació de nou recorreguts diferents a cada ciutat, a partir de les dades oficials amb les tarifes vigents el 2020 en cadascuna de les poblacions incloses en l'estudi. En aquest sentit, s'ha calculat i assignat una puntuació al preu d'un recorregut d'un quilòmetre -o la carrera mínima tarifada a cada ciutat-, un altre de cinc i un altre de deu quilòmetres, en horari diürn, nocturn i de cap de setmana.

Així, l'import mitjà d'aquests nou recorreguts costaria a Tarragona un 77% més respecte del preu que tindria a Las Palmas de Gran Canària - el municipi més barat. A Girona, la diferència seria d'un 59% més.