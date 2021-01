JxCat envia fulletons a les bústies per culpar l'oposició del rebuig al pla d'inversions

JxCat de Girona continua amb la seva campanya per culpabilitzar els tres grups de l'oposició pel rebuig al pla d'inversions que havia proposat l'equip de govern de Girona en el ple del dilluns 18 de gener. Les bústies dels habitatges de la capital gironina han començat a rebre uns fulletons informatius on s'explica quines inversions de cada àrea s'havien portat a aprovació en el ple i quin va ser el vot en cada cas. D'aquesta manera, volen visibilitzar que Guanyem, el PSC i Ciutadans van votar que «no» a un centenar de projectes que sumaven uns 13,2 milions d'euros.

Els fulletons a les bústies ja han provocat algunes reaccions. Per exemple, el regidor de Guanyem Xevi Montoya exposava a Twitter: «Un bustiatge atacant l'oposició: la idea de responsabilitat, de tarannà dialogant, d'autocrítica i de sentit de ciutat de qui governa Girona en minoria. Seguirem liderant propostes treballades amb tots els sectors i construint credibilitat a peu de carrer. La Girona de la gent».

Aquest bustiatge s'afegeix al correu electrònic que l'alcaldessa, Marta Madrenas, va enviar fa uns dies a tots els treballadors municipals per informar-los del sentit de les votacions, animant-los a seguir treballant i explicant-los que continuarien treballant per aconseguir que els projectes previstos es poguessin tirar endavant. Aleshores, des del govern es va recordar que molts empleats havien dedicat moltes hores a poder elaborar els projectes que s'havien portat a votació i que l'endemà del rebuig de l'oposició preguntaven què passaria. A més, algunes de les inversions era material per als treballadors, com ara vehicles, millora de serveis informàtics o de mobiliari d'oficina, així com de reparacions en escoles per millorar la ventilació, d'asfaltatge i d'enllumenat. Aquesta carta no va agradar a als grups de l'oposició, que es van queixar de l'ús partidista dels correus des de l'àrea d'alcaldia. Cinc seccions sindicals presents al Comitè d'Empresa i Junta de Personal van, a més, van demanar que els deixessin de banda del debat polític.

El mateix dia del ple, des del govern ja es va assegurar que farien saber als treballadors, a les entitats i als veïns els motius pels quals no es tiraven endavant les actuacions.

Quan ERC va entrar al govern també va fer un enviament massiu de fulletons explicant els motius de l'acord amb JxCat. En el passat, Guanyem també ha fet bustiades explicant els seus projectes.