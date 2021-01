La veïna de Girona Angela Regincós Barceló celebra avui, dia 28 de gener, el seu centenari. La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi, l'ha visitat avui al migdia a la Residència per a la gent gran Puig d'en Roca per felicitar-la en nom del consistori i de la ciutat. La regidora li ha lliurat, com a obsequis, un ram de flors i una carta signada per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.