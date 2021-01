L'IAS rep la meitat de les vacunes previstes de la covid-19 arran dels incompliments de les farmacèutiques

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha rebut la meitat de les vacunes previstes contra la covid-19 arran dels retards per part de les farmacèutiques. L'empresa pública que gestiona l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) ha enviat una circular interna informant el personal sanitari que l'expectativa és que les entregues es normalitzin "en els propers dies o setmanes". Mentrestant, l'IAS ha fixat dos criteris per prioritzar quins professionals rebran la segona dosi de la vacuna. D'entrada, es vacunaran tots els sanitaris que treballen a les àrees on hi ha més pacients covid (com ara les UCI). A la resta del parc hospitalari, la Xarxa de Salut Mental i l'atenció primària, la vacuna s'administrarà als professionals de 50 anys o més.

La circular interna que s'ha enviat aquest dijous la signa el gerent de l'ICS i l'IAS a Girona, Joaquim Casanovas. L'escrit informa els treballadors de l'IAS que avui tan sols s'han rebut el 50% de les dosis de vacuna que hi havia previstes arran "de la irregularitat en el subministrament" per part de les farmacèutiques.

"Amb l'expectativa que el subministrament es normalitzi en els propers dies o setmanes", l'empresa pública ja ha fixat dos criteris a l'hora de prioritzar els qui rebran la injecció. D'entrada, la circular informa que es posaran el "100% de segones dosis" al personal sanitari que treballa "a les àrees de més concentració de pacients covid".

Entre aquestes hi ha les dues UCI de l'hospital Santa Caterina, una de les unitats d'hospitalització, les urgències i el personal d'infermeria que dona servei a diferents unitats. Després que s'hagi subministrat la segona dosi a aquests col·lectius, des d'aquí i fins a exhaurir les existents, la vacuna de la covid-19 es donarà a aquells professionals de l'IAS que tinguin 50 anys o més.

En aquest cas, no només als del Santa Caterina, sinó també als de la resta d'unitats i edificis assistencials de l'IAS. A més del parc hospitalari Martí i Julià de Salt, l'empresa gestiona també la Xarxa de Salut Mental i les àrees bàsiques de salut (ABS) d'Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva.



Cinc dies

A la circular, l'IAS informa que després d'haver rebut les vacunes aquest dijous, el termini per administrar-les és de cinc dies. "El criteri d'edat pot variar en funció de la disponibilitat que tinguem en aquesta remesa del 50% de dosis previstes", concreta l'escrit, avançant que, si aquesta remesa ho permet, podrien vacunar-se col·lectius de menys edat.

De moment, aquesta mateixa tarda, l'IAS ja ha començat a posar la segona dosi a tots aquells professionals sanitaris que van rebre la primera el passat 7 de gener i compleixen els criteris establerts. Demà, es farà el mateix amb els qui la van rebre el divendres 8.

