El nombre d'habitatges buits a Girona ha disminuït un 8,52%

El nombre d'habitatges buits a la ciutat de Girona ha disminuït un 8,52% en un any, segons dades estimades d'un estudi elaborat per l'Ajuntament de la ciutat. Mentre que el 2019 hi havia 951 pisos en desús al municipi, el 2020 la xifra ha baixat fins als 870 immobles. Es tracta d'una tendència a la baixa, ja que el descens s'arrossega des del 2015, quan n'hi havia 1.147.

Els 870 habitatges buits estimats que té la ciutat representen l'1,79 % dels 48.533 habitatges que actualment hi ha a la ciutat. L'any 2019, representaven un 1,96% del total.

Els barris que concentren més pisos en desús són l'Eixample, seguit pel Barri Vell i Santa Eugènia. En cadascun d'ells s'hi comptabilitzen entre 100 i 200 immobles buits.

«Filtratge» de les dades

El consistori no disposa d'un registre directe d'habitatges buits i és per aquest motiu que fa un procés de filtració progressiu de les dades a partir de padrons i registres diversos, com són el registre de comptadors d'aigua, el padró d'escombraries municipal, el padró municipal d'habitants o el cadastre. L'estudi concep que un habitatge està buit o en desús quan no hi ha persones empadronades ni tampoc despesa d'aigua corrent en un període mínim d'un any.

D'altra banda, les dades reflecteixen que a la ciutat hi ha 103.550 persones empadronades en 38.017 domicilis, segons el Padró municipal d'Habitants de Girona. Això representa, doncs, una mitjana de 2,72 persones per domicili.

L'anàlisi també conclou que hi ha 9.646 habitatges ocupats per persones que no hi estan empadronades. Si tenim en compte la mitjana actual d'ocupació per domicili a la ciutat (2,72 persones per habitatge), s'estima que en aquests immobles hi resideixen 26.274 persones, que sumades a la xifra del padró (103.550 habitants) situarien la població real de Girona en 129.824 veïns i veïnes. Una xifra que és superior a la de l'any passat, quan s'estimava que 128.461 persones residien al municipi.

38 habitatges més

Per altre costat, cal destacar que d'un any a l'altre el parc d'habitatges de la ciutat ha crescut amb 38 nous immobles. Concretament, s'ha passat dels 48.495 del 2019 als 48.533 del 2020. I els pisos ocupats per persones que no hi estan empadronades han disminuït en 167 immobles.

Les dades que utilitza l'estudi de l'Ajuntament es corresponen a l'abril de 2020, i també comptabilitzen el total de locals destinats a qualsevol mena d'ús, que arriben a 59.397. Són 21 locals més que els registrats l'any 2019.