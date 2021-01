L'hipotètic Temps de Flors preveu 85 espais i inclou l'Eixample i Fontajau

L'Ajuntament de Girona continua treballant per tenir-ho tot a punt per si pot tirar endavant, aquest any, l'exposició Temps de Flors en diferents espais oberts de la ciutat. Recentment ha elaborat un llistat amb 85 espais orientatius que són els que formarien part de la hipotètica mostra floral. Un esdeveniment sense cap espai en un edifici interior per evitar la propagació de la pandèmia i que es faria del 8 al 16 de maig. Hi ha balcons, façanes, jardins, ponts, parcs, places, escales i carrers, entre d'altres, i incorpora ubicacions com els carrers de la Creu i Migdia de l'Eixample, la rambla Xavier Cugat de Fontajau,o el Centre Cívic Ter de Taialà. L'any 2019, l'última edició, es van exposar 171 en 137 espais diferents. i es calcula que va atraure unes 250.000 persones, en total.

Els participants que vulguin fer algun projecte de Temps de Flors han de tenir en compte que el seu muntatge ha de poder ubicar-se en algun d'aquests indrets i ja poden fer les seves propostes a l'Ajuntament. En total, l'esdeveniment contempla nou barris, segons la classificació que ha fet l'Ajuntament d'aquests llocs. La gran majoria d'espais són al Barri Vell (46 punts). La gran novetat però, serien els 12 punts de l'Eixample i els 3 de Fontajau. La resta d'ubicacions serien en veïnats com el Mercadal (8), Sant Narcís (6), Santa Eugènia (4), la vall de Sant Daniel (2), Carme - Vista Alegre (2) i els jardins de la Devesa (1) i el Centre Cívic Ter de Taialà (1).

Accions permanents

De les 85 instal·lacions previstes, 16 serien accions permanents (un cop acabada la mostra no es desmuntarien) i que es farien en zones verdes. Per exemple, al Barri Vell serien als jardins dels Alemanys, els jardins de la Francesa, els jardins de John Lennon, el passeig arqueològic,els miradors de les Pedreres, el Jardí del campus de la UdG, el riu Galligants, la Torrassa i el camí del Calvari. A Sant Narcís seria el parc Central i els jardins d'Ignasi Bosch, a Fontajau les ribes del Ter i la zona de gespa del pavelló, al carrer del Carme serien els jardins de Pablito Cortés i a la Devesa, els jardins de la Devesa.

Pel que fa als espais efímers, al Barri Vell es contemplen espais com balcons o façanes (a la plaça del Vi amb tres instal·lacions), escales (de la Catedral- també al fossat-, de les esglésies de Sant Martí i del Sagrat Cor, les dues escalinates de de la basílica de Sant Feliu, de la Pera i de Sant Domènec), places (Bell-lloc, del Pallol, Apòstols, Jurats i Verdaguer, entre d'altres). També jardins com els del Doctor Figueras o el de l'Àngel i carrers com Ciutadans, la Força, Ferran el Catòlic, Ballesteries o la Rambla, o ponts com el d'en Gómez, Sant Feliu, Peixateries Velles, o Sant Agustí. Altres indrets serien el pati d'entrada de la casa Sambola-Pla Dalmau, l'exterior del monestir de Sant Pere de Galligants, la muralla de la zona de la Carbonera o l'exterior de la capella de Sant Cristòfor.

A l'Eixample, s'han inclòs indrets com els carrers Migdia i Creu, el parc del Migdia i diferenta places com la de Marquès de Camps o Miquel Santaló. També algunes que tot i que estan classificades com a espais de l'Eixample podrien també incloure's al Mercadal: Independència, Calvet i Rubalcaba, Diputació i Salvador Espriu, així com la plaça Miquel de Palol, del barri Devesa- Güell.

Pel que fa al Mercadal, comptarien amb projecte zones del carrer Santa Clara, la plaça de Santa Susanna, l'avinguda Sant Francesc, el carrer Nou, la rotonda del Rellotge i el pati de les Magnòlies de la Generalitat.

A Sant Narcís, hi hauria muntatges efímers a l'Estació Jove del parc Central, a la plaça Assumpció i a la plaça Rafael Alberti. També al pont del Dimoni que connecta amb Santa Eugènia. En aquest barri s'hi han llistat el Centr Cívic- Can Ninetes, la plaça SantaEugènia (coneguda com la del Barco), la plaça Leonor Joher i el parc Núria Terés (la frontissa). A Sant Daniel, l'entrada del monestir. Fa uns dies, l'Ajuntament ja va adjudicar el subministrament de flors, plantes i bulbs al centre de jardineria Nou Jardí per aquesta edició i pels tres anys següents. L'any passat la mostra es va acabar suspenent perquè va agafar en plena primera onada de la pandèmia. Des de fa mesos, l'Associació de Veïns del Barri Vell demana que s'aprofiti tot el que ha passat per repensar el model de la mostra floral, fins ara molt centrat en el casc antic i amb milers de visitants envaint els carrers.