«Obrir Girona» vol ser una prova pilot referent al món per permetre reobrir l'economia

El projecte "Obrir Girona" es vol convertir en un referent al món que permeti reobrir l'economia malgrat el context de pandèmia. La iniciativa, anunciada ahir, busca obrir al gran públic esdeveniments de tot tipus fent servir un passi (una credencial) digital, que verifica que els assistents estan lliures de covid-19 i, per tant, garanteix que els actes són segurs. La prova pilot està impulsada des del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat) i s'ha presentat avui a l'Auditori de la Mercè.

El president del CBCat, Quirze Salomó, ha explicat que és una oportunitat per "obrir amb seguretat" i "aproximar-nos el màxim possible a l'experiència pre-pandèmia". Salomó ha indicat que, per poder dur a terme els esdeveniments - el calendari dels quals s'anirà desvetllant en les properes setmanes -, la ciutat es convertirà en un "sandbox", és a dir, un espai de proves on es permeti modificar la regulació per "permetre la innovació". Això sí, sempre pactat amb les autoritats sanitàries.

En aquesta línia, el Conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha destacat que, en el projecte, s'hi uneixen tres drets: "el dret de guanyar-se la vida, el dret a la salut, i el que és una novetat gràcies al blockchain, que és el dret a la privacitat". I és que l'aplicació mòbil on hi haurà el certificat digital es basa en aquesta tecnologia innovadora, que possibilita garantir la privacitat de la persona i que les dades no surtin d'allà.

Per acreditar que la persona no està contagiada, el Col·legi de Farmacèutics serà l'encarregat d'introduir a l'aplicació la credencial que ho confirmi. Serà, doncs, a les farmàcies on es durà a terme el mostreig. En aquest sentit, la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Núria Aleixandre, ha dit que estan treballant per definir quins tests es faran i com es recolliran les mostres. Des del col·legi proposaran fer un test previ a l'esdeveniment, i una altra prova dies després per comprovar que no hi ha hagut contagis.

A l'acte també hi han participat les Cambres de Comerç de Girona, Barcelona i Internacional. Des de París, el secretari general de la International Chamber of Commerce (ICC), John Denton, ha manifestat que "l'enorme repte d'aquesta pandèmia requereix que innovem per salvar vides i la nostra economia", i posava d'exemple l'avenç fet en les vacunes. Així, es mostra convençut que aquest nou passi digital pot ser clau per reactivar l'activitat empresarial. Si la prova funciona bé, té el potencial per estendre's a tot el món.



Oportunitat pels sectors econòmics, esportiu i cultural

Personalitats dels sectors de l'empresa i el comerç, l'hostaleria, el turisme, l'esport i la cultura a Girona s'han mostrat esperançats amb la prova pilot, que veuen com una oportunitat per tornar a reactivar l'economia tot i la pandèmia. Així ha quedat pal·lès a l'acte, en què també s'ha fet un col·loqui amb diversos representants de sectors destacats de Girona.

El col·loqui ha comptat amb el president del Girona FC, Delfí Geli, el xef del Celler de Can Roca, Joan Roca, el director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, el president de l'Associació d'Hostaleria Turisme i Restauració de Girona, Jordi Carreras, el Vicepresident del Patronat de Turisme Girona Costa Brava, Enric Dotras, i la vicepresidenta de l'Associació Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena.

El president del Girona FC, Delfí Geli, posa de relleu que el futbol sense públics "no és el mateix" i espera que el projecte "obri la porta a que tornem a la normalitat", ja que "després de tots aquests mesos, la gent necessita poder anar al futbol, al teatre o al cinema". De fet, el club ja ha rebut el vistiplau de LaLiga per treballar conjuntament i posar la proposta en coneixement del Consejo Superior de Deportes, perquè pugui tirar endavant i celebrar així un partit amb presència de públic. "Per ells també s'obre una possibilitat", ha argumentat Geli.