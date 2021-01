El 43,5% de multes de trànsit a Girona són a les zones blaves

Un 43,5 per cent de les multes de trànsit que es van posar a Girona al llarg de l'any passat estaven relacionades amb les zones blaves i verdes d'aparcament. De les 25.087 denúncies que es van interposar al llarg de l'any 2020, n'hi va haver 10.865 que es van posar per estacionaments als aparcaments de pagament en superfície amb horari limitat. Aquestes infraccions les denuncien els vigilants de les zones blaves i verdes, mentre que la resta ho fan els policies municipals.

La gran majoria de les 10.865 denúncies que es van posar a les zones blaves o verdes són per no haver tret un tiquet o per no tenir-lo en un lloc visible. En concret, van ser 9.236. La resta són per haver sobrepassat el límit horari marcat.

L'any passat va ser atípic pel que fa als aparcaments de pagament gestionats per l'Ajuntament ja que amb la pandèmia i amb l'estat d'alarma decretat pel govern central, el consistori gironí va decidir que durant quasi dos mesos no caldria pagar per aparcar a les zones blaves i verdes. Va ser del 14 de març a l'11de maig. Per tant, si es fa una mitjana mensual de denúncies, només s'han de tenir en compte deu mesos. Això fa que, l'any passat es posessin unes 1.086 multes al mes. La xifra mitjana és inferior a la mitjana de l'any 2019, quan en dotze mesos es van interposar 15.684 denúncies, que equivalen a unes 1.307 sancions mensuals. L'any 2018 havien estat 14.991 denúncies i l'any 2019, van ser 17.976 multes.

Semàfors controlats

Pel que fa a la resta de denúncies de trànsit, moltes fan referència a conductors que es van saltar el semàfor en vermell. Van ser 874 casos, sobretot a la cruïlla del carrer Emili Grahit i carretera Barcelona que està regulada per càmeres de videovigilància on es van enxampar més de 720 conductors. També hi ha denúncies per conduir utilitzant el telèfon mòbil, per circular amb excés de velocitat o en direcció prohibida (1.411) o per anar per un carrer amb restriccions de pas, com ara el Barri Vell.

A més a més, hi ha moltes infraccions d'aparcament. Per exemple, per estacionar en una zona de càrrega i descàrrega sense tenir permís (1.660 casos), deixar el cotxe en un espai per a vianants (1.153), estar en una zona temporalment prohibida (per activitats autoritzades, o que s'hi hagin de fer reparacions, pintar senyals o fer podes (865), estacionar en una zona senyalitzada per a vehicles de seguretat o d'emergència, (825), parar en carril de circulació (717), no respectar el senyal vertical d'estacionament prohibit (706) o quedar-se davant d'un gual de sortida de vehicles (565).