Cauen les multes pel mal ús de la tarja de mobilitat reduïda a Girona

L'ús fraudulent de les targetes per aparcar en places de mobilitat reduïda ha caigut en picat en dos anys un 82% a Girona. El passat 2020 van haver-hi tan sols 15 sancions a conductors que feien servir la targeta de forma irregular. Una xifra que s'allunya del pic a què es va arribar fa només dos anys, el 2018, quan es van detectar 85 vehicles ocupant aquestes places, que estan reservades a les persones amb mobilitat reduïda.

Fonts de l'Ajuntament apunten que el salt de la xifra entre l'any 2020 (15) i el 2019 (31) coincideix amb la reducció general del trànsit a la ciutat, que va caure un 39,63% arran de l'impacte de la pandèmia.

La caiguda més important d'aquest comportament incívic, però, va tenir lloc el 2019, quan es va passar d'aquests 85 a 31 casos sancionats pel mal ús del permís. És el nivell més baix des que la subàrea de Mobilitat tramita les denúncies el 2015.

L'ús fraudulent de les targetes passa quan s'utilitza per aparcar el vehicle en aquestes places però fent-ne servir una de caducada, una d'algun familiar que la necessita però que no es troba dins el vehicle en aquell trajecte, o fins i tot d'una persona que ja s'ha mort.

Més places a la ciutat

Al llarg del 2020, l'Àrea de Mobilitat va senyalitzar 20 noves places d'aquest tipus. Així, el nombre d'aparcaments reservats a persones amb mobilitat reduïda s'ha ampliat a 403, mentre que el 2019 n'eren 383.

D'altra banda, algunes de les places van ser canviades de lloc. És el cas del carrer de la Creu, on, arran de les modificacions a la mobilitat, els aparcaments reservats que hi havia a la banda esquerra de la via van ser traslladats i senyalitzats al costat dret, per evitar coincidir amb el carril bici, i amb l'objectiu de millorar la circulació.

>Un 27% més de targetes

L'any passat, l'Ajuntament va lliurar 319 targetes a nous usuaris 308 d'individuals i 11 per al transport col·lectiu. Així, en l'actualitat a Girona n'hi ha un total de 1.504 de repartides, de les quals 105 són col·lectives; es tracta d'un 26,9% més de permisos respecte a l'any passat. Tot i això, continua sent menys que el 2018, quan hi havia 1.678 targetes actives de veïns de la ciutat.

El permís autoritza a estacionar a persones amb alguna dificultat de mobilitat en les places senyalitzades. Si a prop del destí no hi ha cap zona reservada, també permeten aparcar en les àrees de càrrega i descàrrega, o en llocs en què no es molesti a la circulació.