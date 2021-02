L'acusat per l'assalt violent i la mort d'una anciana de Sant Jordi Desvalls s'enfronta a presó permanent revisable. El robatori va tenir lloc el 25 de novembre del 2019 i la víctima va morir un mes després de l'atac. L'acusació particular, en nom de la família de la víctima, l'acusa d'assassinat i robatori amb violència. Sosté que els assaltants van colpejar la víctima amb una "violència desmesurada" i que l'anciana va morir com a conseqüència d'una "hemorràgia cerebral secundària a un traumatisme cranioencefàlic". La fiscalia, en canvi, apunta que el lladre no tenia intenció de matar la dona i, per això, demana 9 anys de presó per robatori i homicidi imprudent. Un tribunal popular jutjarà el cas a l'Audiència de Girona.

El detingut per l'assalt violent i la mort d'una anciana de 91 anys de Sant Jordi Desvalls s'asseurà al banc dels acusats de l'Audiència de Girona davant un jurat popular. Això després que el juliol passat el tribunal de la secció tercera estimés un recurs interposat per l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Jordi Colomer, que sostenia que l'arrestat podia ser autor d'un delicte d'homicidi o d'assassinat.

Colomer va recórrer la interlocutòria del jutjat d'instrucció 4 de Girona que, atenent a la petició del fiscal Enrique Barata, va resoldre incoar la causa per un delicte de robatori amb violència en casa habituada i un delicte d'homicidi per imprudència greu.

Segons la resolució de l'Audiència de Girona, "no és pot sinó donar la raó al recurrent" perquè l'anàlisi de les proves "evidencia que no es pot descartar, amb la seguretat necessària, que els fets constitueixin un delicte d'homicidi o d'assassinat": "No es pot descartar que qui pega una senyora de 91 anys fins a fer-li perdre la consciència, fàcilment pot haver contemplat la possibilitat que els cops li provoquin la mort".

La decisió de l'Audiència de Girona implicava que el cas el jutgés un jurat popular en comptes d'un tribunal professional. Ara, un cop tancada la causa, el fiscal i la família de la víctima han presentat els escrits de conclusions provisionals i mantenen l'acusació esgrimida durant la instrucció del cas.



Assassinat

L'acusació particular l'acusa d'un delicte d'assassinat a persona especialment vulnerable pel qual sol·licita presó permanent revisable i d'un delicte de robatori amb violència en casa habitada pel qual demana 5 anys de presó.

L'acusació particular sosté que l'acusat, sol o en companyia d'una altra persona que no ha pogut ser identificada, va entrar a robar a casa de la víctima entre les dues i dos quarts de quatre de la tarda del 25 de novembre. Van accedir a l'habitatge a través d'una finestra i, un cop dins, es van trobar la víctima asseguda al sofà: "Un cop van ser a dins, l'acusat sol o amb el tercer no identificat, havent-se presentat la possibilitat d'acabar amb la vida de la víctima de 91 anys, li va començar a donar cops amb una violència desmesurada, especialment a la cara, sense que pogués reaccionar ni oferir la més mínima defensa, provocant que quedés estesa a terra".

Aleshores, continua relatant Colomer, van arrossegar la víctima fins a la seva habitació i van regirar el domicili buscant diners i joies. Segons l'acusació, van robar la bossa de mà de la dona, 800 euros en efectiu i joies valorades en 645 euros. Segons l'acusació, els lladres van fugir quan la víctima va prémer el botó del medalló de teleassistència per demanar ajuda.

A la víctima la van traslladar a l'hospital Trueta i, un cop estabilitzada, va ingressar a un centre sociosanitari. Va morir el 22 de desembre. L'acusació particular subratlla que l'autòpsia va establir "com a causa inicial o fonamental de la mort una hemorràgia cerebral secundària a un traumatisme cranioencefàlic": "Aquest traumatisme va ser provocat per les lesions causades perquè, amb anterioritat a l'agressió, tenia diverses patologies adherents a la seva edat però es trobava en perfecte estat de salut".



Homicidi imprudent

El fiscal Enrique Barata, en canvi, sosté que l'acusat no tenia intenció de matar la víctima quan la van colpejar a la cara: "No consta que utilitzessin cap arma o instrument perillós, ni que tinguessin intenció de causar la mort ni que consideressin que aquesta conducta agressiva fos objectivament adequada per provocar-li la mort".

Tot i això, l'acusació pública remarca que, tenint en compte l'edat avançada i l'estat físic debilitat de l'anciana, l'acusat es va "representar mentalment alguna probabilitat llunyana del resultat de mort per conseqüències indirectes derivades de l'agressió". Per aquest motiu, sol·licita 5 anys de presó pel robatori i 4 per un homicidi per imprudència greu.

Segons el relat del fiscal, els assaltants van colpejar la víctima i l'anciana va caure a terra "sense que consti degudament acreditat que la caiguda va ser provocada directa o intencionadament pels agressors" o, per contra, va ser fruit "d'un desequilibri" derivat de "la situació, edat i dificultats físiques" de la víctima.

El fiscal també recull que, segons l'autòpsia, la víctima va morir un mes després de l'assalt "com a conseqüència d'una concurrència plural de causes": "Entre les causes hi ha un traumatisme lleu-moderat facial en el moment dels fets i caiguda a terra, però també l'existència d'un gran nombre de patologies prèvies i l'edat avançada de la víctima així com, en els dies previs a la mort, l'aparició d'una infecció greu, sèpsia i broncoaspiració".

El cas arribarà a judici els propers mesos a l'Audiència de Girona.

Arran de l'assalt i l'agressió, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació que va culminar l'1 de desembre del 2019 amb la detenció del sospitós, un jove que aleshores tenia de 19 anys. Segons va transcendir en el moment de la detenció, l'arrestat va arribar a acumular set antecedents quan era menor d'edat.