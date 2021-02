L'Espai Gironès inverteix 325.000 euros en mesures contra la Covid

El centre comercial Espai Gironès ha fet una inversió de 190.000 euros el 2020 i de gener a maig d'aquest any 2021 invertirà 135.000 euros més per tal que totes les activitats es desenvolupin amb la màxima seguretat. El centre comercial vol demostrar en tot moment que és un espai segur tant per als clients com per als treballadors. La col·laboració amb Bureau Veritas ha permès a Multi Iberia certificar la seguretat dels centres comercials que gestiona a Espanya i Portugal.

"Sempre s'ha complert amb tot el que s'ha demanat des de la Generalitat i ho volem seguir fent i demanant que s'acabi la discriminació i que se'ns tracti com a la resta de comerç", remarca el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà.

El centre comercial ha aplicat un gran nombre de mesures: control del flux de trànsit i de l'aforament, reforç de la neteja i de la desinfecció, regulació de l'ús d'ascensors, dispensadors de gel hidroalcohòlic, controls de l'estat de l'aire i temperatura, i punts d'entrega de mascaretes i guants, així com personal contractat per informar als visitants de totes les mesures i comprovar que es compleixen, i estem a la seva disposició per tot el que necessitin. Unes mesures que en tot moment han estat respectades pels visitants. A més, per tal d'augmentar la confiança d' empleats, clients, proveïdors, i altres parts interessades en els centres comercials en la seguretat del centre comercial, l'Espai Gironès ha estat certificat per Bureau Veritas.

Els comerços ubicats a l'Espai Gironès han dut a terme diferents protestes per les mesures restrictives imposades pel Govern als centres comercials, que estan afectant greument al sector.

El tancament del centre afecta de forma directa 800 persones que treballen en els establiments del centre comercial (entre establiments, oficines, i departaments de neteja, seguretat i manteniment) i un número important de llocs de feina indirectes, petits empresaris (més del 35% dels comerços), comerç local i altres cadenes.

Els responsables del centre han demanat en reiterades ocasions diàleg al Govern i un pla que es basi en criteris objectius.