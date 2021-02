Els Mossos denuncien durant un control un passatger de l'AVE a Girona per incomplir el confinament municipal

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un jove aquest dilluns 1 de febrer al matí durant un control per incomplir el confinament municipal.

El noi viatjava amb AVE i ha baixat a l'estació de Girona per veure uns amics. Els Mossos l'han aturat entre la vintena de passatgers que han baixat a Girona en un AVE procedent de Madrid. La resta de passatgers han justificat el seu trajecte per motius laborals.

La policia ha organitzat aquest dispositiu com a part del reforç de controls que es fan des d'aquesta setmana per garantir que es compleixen les restriccions de mobilitat. En aquest cas, s'han reforçat els dispositius les autopistes i autovies que limiten amb Aragó i la Comunitat Valenciana i també totes les estacions d'alta velocitat.

Amb l'objectiu de garantir que cap persona se salti el confinament perimetral de Catalunya ni el municipal els Mossos d'Esquadra han reforçat els dispositius del pla operatiu ORIS. En aquest sentit, els Mossos han intensificat els controls d'accés a les autopistes i autovies que limiten amb la Comunitat Valenciana i Aragó i també a les estacions d'AVE de Catalunya.

Una d'elles és la de Girona, on aquest matí diversos agents dels Mossos d'Esquadra han organitzat un control per revisar que tots els passatgers complien les restriccions de mobilitat vigents. A tres quarts d'onze del matí arribava un AVE procedent de Madrid. La vintena de passatgers que ha baixat a l'estació gironina han hagut de mostrar el justificant a la policia per garantir que no s'incomplien les restriccions.

La majoria de passatgers han agafat el tren per motius laborals i ho han demostrat amb documents i també els certificats d'autoresponsabilitat que es poden omplir a través de l'aplicació per a mòbils.

Tot i així, un dels passatgers ha acabat denunciat per infringir el confinament municipal. El jove havia vingut a Girona a passar uns dies per veure uns amics. Els Mossos han tramitat la denúncia corresponent i el jove ha sortit a fora de l'estació, on l'esperaven els seus amics.

Els controls en autopistes i estacions ja eren habituals fins ara, però des d'ara s'han intensificat. Els agents de les Àrees Regionals de Trànsit (ART) i les Àrees Regionals de Reforç Operatiu (ARRO) són els principals agents que s'encarregaran d'aquests dispositius.

