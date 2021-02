Girona treu per sempre els paons de la Devesa i enderrocarà la gàbia

La gàbia dels jardins de la Devesa està buida. L'Ajuntament de Girona ha tret els quatre paons que hi habitaven i ja no els hi posarà més. Ni en posarà cap altre. La decisió és tan ferma que la idea és enderrocar fins i tot la instal·lació on hi havia tancats els animals. Les aus han anat a viure en una masia on tidran un espai més ampli que l'actual. Els històrics ocells han estat durant generacions la imatge de fotografies familiars on els infants compartien protagonisme amb els paons. En els darrers anys, la presència dels ocells a dins de la gàbia havia generat cert rebombori, així com campanyes a favor i en contra.

La història de la presència de paons als jardins de la Devesa ve de lluny. Durant dècades eren un dels atractius del parc. El maig de l'any 2007 els ocells van desaparèixer. Algú va forçar la gàbia i va fer pintades per reclamar l'alliberament dels animals. Aleshores el mateix equip de govern, llavors amb Ponç Feliu a la regidoria de Medi Ambient, va indicar que molt probablement ja no tornaria a haver-hi paons mai més.

Coloms com a substituts

De fet, dos anys més tard l'Ajuntament va arribar a un acord amb l'Associació Club del Colom de Vol Català, que durant diversos hi va tenir una vintena de coloms catalans. Quan es va acabar el conveni, no es va renovar i l'entitat es va endur aquests ocells.

A finals de l'any 2014, l'Ajuntament va decidir tornar a posar paons a l'habitacle. Aleshores, el responsable del manteniment del parc de la Devesa era Jordi Fàbrega. Que uns ocells estiguessin tancats de nou en aquella gàbia no va agradar a algunes entitats. L'any 2016, una associació veganista va iniciar una campanya per la plataforma Change.org on reclamava que s'alliberin els quatre paons i les tórtores que hi havia als jardins de la Devesa de Girona. L'entitat amb el nom «¿Serás su voz?», afirmava que els animals estaven engabiats en una presó de molt reduïdes dimensions i va recollir més d'un miler de firmes.

L'entitat lamentava que «la deplorable exhibició» es fes en un parc públic i assegurava que els responsables del parc, potser només per tradició, donaven als ocells «una inhumana qualitat de vida i una negació de la més mínima llibertat als animals» que, al seu parer, estaven «exposats com si de mobles es tractés, i no d'éssers vius».

Llibertat accidentada

El febrer del 2017, amb Narcís Sastre com a responsable de Paisatge i Hàbitat Urbà, l'Ajuntament va deixar lliures els paons perquè es moguessin per l'interior dels jardins, supervisats, per treballadors de les brigades de jardineria de l'Ajuntament. En alguna ocasió, se'ls veia enfilats en arbres i fins i tot se'l va veure molt arran de carretera. Aquesta perillositat i l'arribada de la grip aviar va suposar que, mesos després, es decidís tornar a tancar-los a la gàbia.

Algunes entitats animalistes i alguns veïns van insistir en les seves queixes i alguns ciutadans enviaven escrits a la bústia d'avisos de l'Ajuntament criticant la manca de llibertat de les aus. Ara, amb Martí Terés com a regidor de Sostenibilitat, s'ha decidit posar punt i final a la presència d'aquest animals tancats dins d'una gàbia que hi ha en un lateral de l'interior d'uns jardins declarats històrico-artístics el 23 de setembre de 1943.