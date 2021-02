" title="Jutgen un acusat que s'enfronta a 12 anys de presó per abusar de la fillastra de 14 "fent-li creure" que eren parella">

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 12 anys de presó per abusar sexualment i de manera continuada de la fillastra de 14 anys. Segons la fiscalia, el processat, que aleshores tenia 42 anys, va "fer creure" a la menor que tenien una "relació de parella" i hi va mantenir "relacions sexuals freqüents" entre l'abril i el maig del 2018 al domicili familiar de Girona. La mare de la víctima ha assegurat que no recorda res. Tot i que la menor ha declarat a porta tancada, la fiscal ha subratllat a l'informe que també ha evitat incriminar l'acusat al·legant el mateix motiu que la seva mare. El processat, que va reconèixer els fets als Mossos d'Esquadra, ha negat les acusacions al judici.