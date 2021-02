Quatre detinguts per cultivar marihuana en un pis ocupat de Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes d'entre 34 i 44 anys per cultivar 204 plantes de marihuana en un pis ocupat de Girona. Els detinguts són de nacionalitat espanyola i hondurenya i tenen domicilis a Girona i Salt (Gironès). Els Mossos tenien indicis que hi havia una plantació en un habitatge del carrer de Sant Gregori i per això el 27 de gener van fer una entrada al domicili en qüestió. Una vegada dins, els agents van trobar dues persones que s'ocupaven del cultiu de les plantes. Segons indiquen les investigacions, les plantes estarien en diferents estadis de creixement. En el registre, els agents també van trobar aparells pel seu cultiu i per això es van emportar 21 làmpades, 21 transformadors i aires condicionats.

Dos dies després del registre, els Mossos van detenir dues persones més relacionades amb la plantació. Als quatre homes se'ls considera responsables d'un delicte contra la salut pública i també d'un delicte de frau per fluid elèctric, ja que la llum del pis estava punxada.

Els detinguts, tots amb antecedents, seran citats properament per declarar davant l'autoritat judicial competent de Girona.