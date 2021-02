Bescanó suspèn per segon any la Fira de l'Embotit

Les mesures sanitàries contra l'expansió de la covid-19 han portat a la suspensió per segon any consecutiu de la Fira de l'Embotat de Bescanó, que aquest any s'havia de celebrar el 21 de març i estava organitzat per la Comissió de la Fira de l'Embotit amb el suport de l'Ajuntament de la vila.

Els organitzadors van valorar diverses possibilitats per poder mantenir la fira, però finalment l'entitat va decidir suspendre perquè les alternatives no haurien mantingut l'essència de la Fira, segons expliquen en un comunicat els organitzadors.

Afirmen que els ha costat molt prendre aquesta decisió, perquè significa trencar amb una tradició que enguany arribava a la 25a edició i que ja es va haver de suspendre l'any passat. Però els membres de l'entitat també entenen que, per sobre de tot, hi ha «la salut de les persones, i amb això no s'hi pot jugar», explica el president de la Comissió de la Fira de Bescanó, Joan Càceres.

El president de la comissió remarca que «malgrat que hàgim hagut de suspendre la Fira, animem a tots els bescanonins i bescanonines que mantinguin viu l'esperit de la Fira, així com de les entitats, institucions i parades artesanes que cada any participaven».