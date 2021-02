El Festival Internacional del Circ de Girona canvia lloc i dates per la pandèmia

El Festival Internacional del Circ "Elefant d'Or" de Girona ha canviat la ubicació i les dates a causa de les dificultats derivades de la pandèmia. Així, se celebrarà del 24 al 28 de juny, al Pavelló de Fontajau. Es tracta del mateix lloc on es va fer la darrera edició del Gran Circ de Nadal.

D'altra banda, les restriccions de moviment de molts països, així com la cancel·lació de la major part dels grans festivals internacionals de circ, han donat lloc a una oportunitat per presentar "dins una mateixa pista, les atraccions guanyadores de les darreres edicions dels grans Festivals internacionals de Circ a tall d'homenatge". Així, "neix una edició especial titulada "Festival de Festivals", expliquen els organitzadors, Circus Arts Foundation.

L'impacte de les restriccions

La propera edició del Festival Internacional del Circ estava prevista del 18 al 23 de febrer, ocupant, com és habitual, els espais de la Fira de Girona i de la vela plantada al Camp de Mart. Des de Circus Arts Foundation expliquen que han "lluitat fins a darrer moment per poder conservar la proposta inicial però les dificultats derivades de la pandèmia fan impossible mantenir dates i espais de celebració", apunten en un comunicat.

"A l'actual confinament municipal que no preveu l'assistència a un espectacle per a canviar de municipi s'hi afegeix l'ocupació de la Fira de Girona per a necessitats socials" - cal recordar que ara acull a persones sense sostre dins el pla de fred de la ciutat -, "o la dificultat logística del transport de la gran carpa que cada any arriba per carretera des d'Anglaterra", assenyalen.

A més, des de l'organització hi sumen altres obstacles com les "restriccions d'aforament, obligacions de distanciament i ventilació, dificultats de moviment dels artistes internacionals, cancel·lació de sortides pels escolars que assistien a les primeres funcions, etc."

Tot i això, s'han vist motivats per la satisfacció dels espectadors de la darrera edició del Gran Circ de Nadal, l'interès dels seguidors del festival a assistir-hi, la promoció de les arts del circ i dels seus artistes i la voluntat de recuperar progressivament la normalitat per part dels organitzadors i de les empreses i administracions que donen suport a l'esdeveniment.



Nou espai, noves dates

L'edició anterior del Gran Circ de Nadal de Girona, que transforma Fontajau en circ cada desembre des de 2014, va mostrar que el Pavelló era més adequat que una carpa per acollir espectadors amb les actuals normatives i restriccions: major amplada de passadissos, distàncies entre butaques, més quantitat d'entrades i sortides, de sanitaris, o sistema de renovació d'aire certificat.

D'altra banda, el calendari esportiu ha fet impossible poder proposar el Festival abans del 24 al 28 de juny, dates en què s'espera haver avançat en la vacunació i immunitat de grup. A partir del 17 de juny una desena d'empreses intervindran en la transformació del Pavelló de Fontajau en un càlid circ estable capaç d'acollir les atraccions de circ més sorprenents.



11 representacions

En total es realitzaran 11 representacions: 5 de cadascuna de les dues semifinals (espectacles blau i vermell) entre el dijous 24 i el diumenge 27 i la gran final o espectacle Or el dilluns 28 de juny, darrer dia del Festival. Hi ha dues funcions de l'espectador, a preu únic de 18€, una de cada espectacle: dijous, 24 de juny a les 20.30 h (Espectacle Blau) i divendres, 25 de juny a les 18 h (Espectacle Vermell).

Segons les restriccions actuals només poden oferir-se 1.000 localitats en cadascuna de les 11 representacions. En aquests moments les 3.000 persones que tenien adquirida la seva entrada estan escollint bescanviar-les per a les noves dates al juny o per a l'edició de febrer de 2022.

Des de Circus Arts Foundation agraeixen el suport i la implicació de l'Ajuntament de Girona, de la Diputació de Girona, de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, d'Iberescena, de les empreses membres del Club de Mecenatge del Festival, de la Fundació Valvi, de l'Associació d'Hostaleria de Girona i en especial dels hotels IBIS, B&B i Peninsular i dels nombrosos voluntaris, professionals i espectadors implicats.