Girona estudia la població de coloms per determinar si fan falta mesures de control

L'Ajuntament de Girona ha encarregat un estudi per conèixer la població de coloms, gavians i cotorres que actualment habita a la ciutat. La pandèmia, que ha reduït el moviment de persones en molts espais, pot haver contribuït a l'expansió d'aquestes aus. Així, l'estudi servirà per constatar quina ha estat l'evolució d'aquests tipus d'ocells i determinar si han anat en augment, o, fins i tot, si es poden haver convertit en una plaga.

Els resultats ajudaran a decidir si cal prendre mesures per controlar la població a la ciutat, amb l'objectiu d'evitar problemes de salut pública. Fonts del consistori deixen clar que, en cas que les actuacions siguin necessàries, s'escolliran mètodes que garanteixin el benestar animal.

En paral·lel, actualment ja s'estan duent a terme actuacions en zones on detecten concentracions de les aus, especialment en pisos abandonats. Si es tracta d'edificis públics, l'Ajuntament els tapia perquè no hi hagi obertures, i així evitar que es puguin convertir en llocs on els coloms crien. En cas que siguin espais privats, es requereix al propietari perquè faci el mateix, i també tapiï els accessos i orificis per on els ocells es podrien colar.

Donar menjar a les aus no està permès per no contribuir que creixi la població en algunes zones.

Incidència a Girona

Aus com els coloms, els gavians o els estornells sovint són causa de queixes entre els veïns en algunes zones, ja que grans concentracions poden causar molèsties i problemes de salubritat. En el passat, el control de coloms es va externalitzar a una empresa. L'any 2018, aquesta va dur a terme la regulació de la població fent servir gàbies per capturar exemplars en determinades ubicacions. Tot i això, el passat any 2019, des de l'Àrea de Medi Ambient es va afirmar que no es preveu repetir aquest mètode per controlar la població de coloms, sinó que s'apuntava a evitar les captures.

Hi ha alguns punts on tradicionalment els coloms tenen més incidència, com la plaça Poeta Marquina, la plaça Diputació, el carrer Fontanilles amb el carrer Gaspar Casal, la plaça Calderers, el carrer Cristòfol Grober, el carrer Santa Clara, el carrer Narcís Monturiol amb el carrer Santiago Russinyol i la rambla de la Llibertat.

Una altra espècie que s'ha hagut de controlar des de fa anys són els estornells. En aquest cas, s'ha utilitzat la reproducció de sons i crits d'alerta per foragitar-los.