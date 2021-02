Els Naturalistes alerten de la degradació del medi a Sant Daniel i a l'Onyar

L'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) està preocupada per dos conflictes ambientals en paratges naturals de l'entorn de la ciutat, on han detectat amenaces a la biodiversitat. Han localitzat els problemes a la llera del riu Onyar i en camins de la Vall de Sant Daniel. Uns espais naturals que, amb el confinament i les restriccions municipals, han vist créixer l'afluència de cotxes, bicicletes i persones. De fet, des de l'entitat relacionen, en bona part, l'augment del trànsit en aquestes zones amb la degradació de la fauna i flora que s'han trobat.

Per tot això, els Naturalistes han presentat una instància a l'Ajuntament en què els proposen solucions i mesures correctores per aturar «la degradació de l'hàbitat».

L'hàbitat fluvial de l'Onyar

Una de les situacions que han detectat es troba a la llera de l'Onyar, des del final del carrer Emili Grahit fins al Parc Científic. D'una banda, lamenten que es talessin alguns arbres morts per part de l'Ajuntament en aquella zona. Si bé es va fer pel risc de caiguda, l'ANG defensa que «en l'àmbit ecològic, un arbre vell o mort té les seves funcions», explica Adrià Compte, membre de l'associació. «Els ocells poden fer-hi niu, la fusta tova pot servir d'aliment per a moltes espècies», posa d'exemple.

Per això demanen «mesures correctores», com plantar arbres autòctons, col·locar caixes niu per a ocells i ratpenats o extreure espècies invasores. «Si tallem arbres vells i no se'n posen de nous, l'entorn queda degradat», apunta Compte. I recorda que la biodiversitat dels sistemes fluvials catalans ha patit un declivi del 54% des de 2002, segons l'informe de l'Estat de la Natura a Catalunya 2020.

D'altra banda, la massificació de l'espai, sobretot de bicis que erosionen el sòl, ha motivat la petició de l'ANG de prohibir-los el pas a la llera i redirigir-les al carril bici paral·lel. També proposen que els gossos hi passin lligats, ja que «a més de fer forats, els gossos també salten a banyar-se al riu, i això impacta les espècies que hi poden haver, com ocells aquàtics, peixos o amfibis», explica Compte. «Es tracta de poder passejar i gaudir de l'espai, respectant l'entorn i reduint el nostre impacte, per mantenir la biodiversitat», apunta.

La Vall de Sant Daniel

L'altre problema que han detectat és l'augment d'atropellaments mortals de diferents espècies d'amfibis, sobretot salamandres, a la Vall de Sant Daniel. Els atropellaments són causats pel pas de cotxes i bicicletes «cada vegada més presents a la zona». En concret, ho situen al camí dels Àngels, des de l'inici fins al mirador de Can Garcia, i al camí que puja a Sant Miquel fins passada la Font del Ferro.

Els Naturalistes alerten que els amfibis són el grup de vertebrats més amenaçat del món, i que ja han vist disminuir la seva població a Catalunya i a Europa. Aquesta fauna «està molt vinculada a rieres i basses», justament entorns humits com el d'aquesta zona, on «passen molts rierols que van al Galligants», explica Compte.

«No es tracta de prohibir-hi el pas, però sí que la gent sàpiga que, quan passen per corriols i pistes, es comparteix l'espai amb altres espècies i hauríem de vigilar més», defensa el membre de l'ANG, que proposa la instal·lació de cartells informatius.