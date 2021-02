Papers als panys d'habitatges de Salt

Alguns residents habitatges de les zona de la Massana de Salt s'han trobat, els darrers dies, amb papers petits a l'interior dels panys de les portes dels seus domicilis. Temen que sigui un sistema per tenir els seus pisos controlats per algun grup que els hi vulgui ocupar la casa i que vulgui saber si, als pisos on s'hi han deixat els papers, hi ha moviment.

Si el veí que resideix a l'habitatge detecta el paper al seu bombí quan hi posa la clau per poder entrar, el retira. D'aquesta manera, el possible ocupa sap que aquell habitatge hi ha gent que hi viu habitualment. Però si al cap d'uns dies, el suposat ocupa torna a passar per aquella porta i encara hi ha el paper, dedueix que està deshabitat o que fa dies que ningú hi entra.

Un dels veïns de la Massana afectats ha explicat a Diari de Girona que ha avisat la policia local per tal que tingui en compte aquesta tècnica. Un altre resident del mateix barri va haver de trucar un serraller perquè el paper li va quedar incrustat a l'interior del bombí i no podia treure'l de cap manera. Com que no podia introduir la clau i girar el bombí per obrir la porta, va haver de gastar-se diners per poder entrar a casa seva.