La UdG manté la seva aposta per potenciar vocacions científiques

Des de fa nou anys, la Universitat de Girona intenta potenciar, i també descobrir, les vocacions científiques entre els alumnes dels instituts gironins simulant un congrés científic en el qual vint-i-cinc estudiants de segon de batxillerat presentaran la seva recerca davant un tribunal format per investigadors i investigadores de la UdG. La novena edició del Congrés de Recerca d'Alumnes de Centres de Secundària (CRACS) de la Universitat de Girona es farà el dia 24 de març, aquest cop totalment virtual per les restriccions sanitàries, i les inscripcions ja estan obertes. Els interessats a participar -hi han d'enviar, abans del dia 18 de febrer, un vídeo d'un màxim de dos minuts explicant el seu treball de recerca.

«La recerca representa un pilar fonamental de la UdG; per tant, el foment de les vocacions científiques és imprescindible per tal que apareguin noves generacions d'investigadors i investigadores que contribueixin a fer del món un bon lloc per viure-hi», explica Sílvia Simon, delegada del rector per a la promoció i la divulgació.

Entre els vídeos presentats, la UdG escollirà els vint-i-cinc finalistes que defensaran els seus projectes davant d'un tribunal format per «científics de diferents àmbits de coneixement, a banda de representants del Consell d'Estudiants, del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i de l'Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals».

El Premi CRACS 2021 pel guanyador està dotat amb 1.500 euros i, com la resta de guardons, s'aplicarà com a descompte a la matrícula del curs 2021/22 de qualsevol estudi impartit a la UdG.