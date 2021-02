Una vintena d'actes amb motiu de la Setmana de la Nena i la Dona en la Ciència a Girona

L'Ajuntament de Girona ha preparat una vintena d'activitats –entre presencials i telemàtiques- amb motiu de la Setmana de la Dona i la Nena en la Ciència. Per tercer any consecutiu s'ha organitzat l'esdeveniment tot i les restriccions per la pandèmia. Es tracta d'una iniciativa que vol sensibilitzar la ciutadania i contribuir a facilitar l'accés de les nenes i les dones en la ciència i la tecnologia i compta amb la col·laboració d'entitats de la ciutat. La proposta s'emmarca en la commemoració del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, que les Nacions Unides van establir l'11 de febrer amb l'objectiu d'afavorir la presència i la vocació de la dona i la nena en aquests àmbits per assolir, també, la igualtat de gènere.

Totes les propostes seran gratuïtes i adreçades a tots els públics. En el cas dels infants i el jovent, s'han organitzat diversos tallers per reforçar l'interès i la participació de nenes i noies en estudis dels científics i tecnològics. Algunes d'aquestes activitats es concentraran les tardes de dilluns a dijous en format virtual i, durant el cap de setmana, a l'aire lliure. Entre els que destaquen hi ha tallers que es faran a la plaça de l'Assumpció, on les persones participants que s'hi hagin inscrit prèviament podran, per exemple, conèixer el paper que van tenir en la història les dones científiques de la NASA o podran salvar el planeta amb la tecnologia i la robòtica.

Paral·lelament, el Servei Municipal d'Ocupació i Girona Emprèn han organitzat diferents jornades per introduir la perspectiva de gènere a la pràctica professional en mercats. Es tracta d'un conjunt de xerrades en què professionals de la tecnologia i la comunicació de l'àmbit científic explicaran la seva experiència laboral i empresarial amb les persones participants a l'acte.

Les tardes tarda dels dies 11 i 12 de febrer, el Cinema Truffaut projectarà dues pel·lícules basades en la vida de dues dones rellevants. La primera serà sobre Marie Curie i l'altra sobre Sílvia Simon.

Finalment, al Centre Cívic Sant Narcís s'hi podrà visitar cada dia l'exposició 'Dones de Ciència', cedida per l'Institut Català de les Dones; mentre que a les biblioteques de Girona hi haurà al llarg de la setmana diversos espais habilitats en què es ressaltaran les aportacions de les dones a la ciència i a la tècnica al llarg de la història a través de reculls de llibres i de material audiovisual seleccionat.

Les activitats tindran lloc entre el 8 i el 14 de febrer a Girona, i comptaran amb la col·laboració de diverses associacions de la ciutat dels àmbits cultural, TIC, empresarial i de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtica (STEM).