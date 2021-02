Arriba a judici el primer cas de presó permanent a Girona

La dona que va confessar haver ofegat la seva filla de 10 anys a la banyera de casa a Girona el desembre del 2019 s'haurà d'asseure al banc dels acusats el pròxim març. Un jurat popular que es constituirà a la secció tercera de l'Audiència de Girona serà l'encarregat de decidir si l'acusada és responsable d'un delicte d'assassinat, tal com defensa el fiscal del cas, Enrique Barata, i l'acusació particular representada pel pare de la víctima.

Aquest serà el primer judici a la província on una de les parts demanarà la presó permanent revisable, introduïda en la modificació del Codi Penal l'any 2015. Barata justifica la seva acusació al·legant la vulnerabilitat de la víctima, la seva condició de menor d'edat i la intencionalitat de l'acusada quan va perpetrar el crim, que és precisament l'enigma que es pretén esclarir en el judici.

L'acusada ha estat en presó provisional des de la perpetració del crim, i durant aquest període ha tingut un seguiment mèdic per part de diferents professionals que «han conclòs que no tenia les capacitats afectades i que sabia el que es feia des del primer moment», assegura Barata. No dubta que quan va tenir lloc la reconstrucció dels fets, l'actitud de l'acusada era d'una «completa fredor emocional», i que tot i comptar amb un historial clínic anterior, va perpetrar els fets amb «traïdoria». De fet, al seu escrit d'acusació subratlla que el dia dels fets, el 30 de desembre de 2019, la processada va comprar tres caixes de l'ansiolític lormetazepam ja prescrites «amb la intenció de posar fi a la vida de la seva filla i seguint un pla prèviament ideat». Llavors, segons aquest mateix relat, l'acusada va anar a recollir la filla d'una classe de mecanografia i van anar a casa. Va ser pels voltants de les quatre de la tarda quan «seguint amb el seu pla ocult de matar la nena», va dissoldre unes 80 càpsules del medicament, aprofitant també dues caixes més que ja tenia a casa. Li va donar el got d'aigua a la nena «amb la intenció de matar-la», i davant les reticències de la víctima a beure's el contingut, va haver «d'insistir i convèncer-la perquè begués quasi tot el got», al·legant que milloraria el seu mal de gola. La víctima va quedar inconscient al sofà del menjador uns minuts després, i sense haver-se acabat encara el líquid. L'acusada «va seguir el seu pla de posar fi a la vida de la seva filla i va emplenar la banyera d'aigua i la va submergir dins fins que la nena va morir ofegada», subratlla. Llavors, cap a un quart de cinc, després de comprovar que la víctima no tenia signes vitals, va confessar els fets a un conegut a través de les xarxes socials, així com a dues veïnes del mateix replà. Aquests tres testimonis hauran de relatar davant el jurat com va desenvolupar-se els primers moments posteriors al crim. L'acusació ha demanat al llarg de la instrucció diverses pericials per corroborar l'estat psíquic de la víctima i demostrar que el crim va ser planificat. A més, el fiscal creu que el fet que uns dies abans l'acusada proposés sense sort al pare de la víctima que tornessin a recuperar el vincle matrimonial és un factor que suma pes a la seva versió.

El fiscal, però, reconeix un atenuant per haver confessat els fets, tot i que alhora li imputa una agreujant de parentesc. Així mateix li demana una indemnització de 200.000 euros pel dany moral causat al pare de la víctima.

La defensa, però, farà valdre la seva intenció de demostrar tot el contrari, fent valer les diverses ocasions que l'acusada va ingressar al centre psiquiàtric. Per això, l'eximent complet alliberaria l'acusada de cap responsabilitat criminal si es demostra que va obrar sota una anomalia psíquica que li va impedir comprendre els fets.