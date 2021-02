Un club de voleibol lamenta els incompliments del govern de Girona des de «fa 5 anys»

El Club de voleibol AVAP de Girona considera que les instal·lacions municipals on practiquen el vòlei platja, al complex esportiu de la Devesa, són «deficitàries» i lamenta que l'Ajuntament els promet fer-hi millores des de fa uns «cinc anys» però que mai s'acaben fent realitat. El coordinador del club de l'AVAP (Agrupació Vista Alegre i Parròquia de Girona), Guillem Mas, relata que entre les mancances a les instal·lacions de la Devesa, al costat de les piscines, hi ha la poca il·luminació, la manca de sorra i la inexistència de tanques perimetrals.

Mas explica que com que no hi ha pràcticament llum els impedeix poder entrenar als vespres. A l'hivern, per exemple, els obliga a estar tots amuntegats a les tres pistes per intentar aprofitar al màxim quan encara hi ha llum solar. Actualment, a les sis de la tarda ja estan a les fosques. I no són pocs ni poques: són 41 practicants, la majoria noies.

També explica que la darrera vegada que van posar-hi sorra va ser fa quatre o cinc anys i que alguna de les pistes en té molt poca des de fa temps. «Les noies no es volen tirar a terra per jugar. I en vòlei platja llançar-se és el 50% del joc». Respecte a les tanques perimetrals, reclamen que siguin adequades.

Unes «males condicions» que, al seu parer, han provocat que els practicants de tenis platja hagin decidit marxar, com també alguns dels integrants del club de voleibol. I no entén que, a poca distància, els practicants de pàdel o de tenis tinguin punts de llum en perfectes condicions, tanques perimetrals adequades i que s'hi facin reparacions i, en canvi, a la zona de vòlei platja, ningú de l'Ajuntament els escolti. «Fem reunions, els proposem projectes però després no fan ni cas. Ni ens responen els correus», lamenta Mas.

No es plantegen fer competicions perquè ara mateix considera que són unes instal·lacions que no permeten jugar-hi en condicions. «El vòlei està creixent i diuen que volen potenciar l'esport femení, però només veiem desídia», conclou.