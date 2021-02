Girona farà un pla de per reduir els «danys» causats per senglars

L'Ajuntament de Girona vol tenir un document que l'ajudi a reduir els «danys» que causen els porcs senglars al terme municipal de Girona. Per aquest motiu, vol disposar d'un document que serveixi per desplegar un «Pla local de prevenció i mitigació de danys del senglar». En aquest sentit, acaba d'adjudicar els treballs de redacció del text a l'empresa barcelonina Minuartia Estudis Ambientals SL, per 10.345,50 euros. Dues altres empreses havien presentat una proposta econòmica.

El contracte té per objectiu la redacció d'un document que inclogui una diagnosi de la situació, una valoració del que això suposa i confecció de l'esmentat Pla Local . A partir de la diagnosi i valoració, el document haurà de contemplar una anàlisi de les causes de la presència del senglar al terme municipal i haurà d'establir «possibles mesures aplicables per tal de minimitzar tant la seva presència com els seus impactes al municipi.» El document haurà de tenir en compte «l'àmbit normatiu de caça i fauna del territori». Aquest àmbit descriu el municipi en tres àrees: una zona de seguretat, una reserva de fauna a l'illa de Pedret i l'acotat local de caça.

Batudes de caça

L'adjudicatària analitzarà el territori, establirà «els principals punts conflictius» i aportarà les mesures «concretes i valorades d'actuació», per evitar que els senglars causin aquests danys. Com a part específica d'actuació cinegètica (batudes de caça) caldrà actualitzar i presentar a la Generalitat el Pla Tècnic Gestió Cinegètica de l'Acotat Local.

Les batudes estan provocant polèmica recentment per accidents amb la mort a trets d'un gos i d'una persona i amb un ciclista ferit a Catalunya. Fa unes dies, una batuda prop del castell de Sant Miquel, a Girona, va provocar indignació a les xarxes socials perquè es va fer un dissabte en ple confinament perimetral municipal i amb molta gent a la muntanya.